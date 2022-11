Élections de mi-mandat : pourquoi Biden peut tout perdre

Le point avec Charles Voisin, spécialiste de la politique intérieure des États-Unis, auteur d’un ouvrage remarqué sur le parti démocrate.

L’intégralité de la Chambre des représentants et 1/3 du sénat doivent être renouvelés. Habituellement, le président sortant pâti de son début de mandat lors des midterms. Les démocrates ont-ils une chance de conserver leur majorité cette fois-ci?

Les sondages étaient encore assez honorables pour les démocrates cet été. Ils sont beaucoup plus moroses actuellement. Joe Biden n’est pas très populaire (42,3% de taux d’approbation) et l’inflation grimpe (8,2%).

Le dernier grand échec en date demeure celui de Bill Clinton, en 1994 ; la vague républicaine lui a fait perdre le contrôle des deux Chambres (NDLR : Représentants et Sénat) en même temps. Il s’est retrouvé dans la posture du "canard boiteux". Quand il proposait des nouvelles lois au Congrès, ces dernières se retrouvaient systématiquement bloquées. Il en était réduit à signer des décrets présidentiels qui n’ont pas la portée d’une loi, ce sont plutôt des directives. C’est le pire scénario pour Biden et le camp démocrate.

Dans le cas présent, les républicains devraient vraisemblablement reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Quant au Sénat, les démocrates pourraient conserver leur majorité (qui est de 50 sièges tout juste + le vote de Kamala Harris, la vice-présidente), ce qui limiterait la casse; mais ils peuvent aussi la perdre, les jeux ne sont pas faits. Tous les yeux sont rivés sur les campagnes électorales les plus disputées et par conséquent les plus financées: la Pennsylvanie, l’Ohio, l’Arizona et la Géorgie arrivent en tête. Un gain de deux sièges serait un cadeau du ciel pour Biden car cela lui permettrait de neutraliser les votes de deux sénateurs démocrates réputés centristes voire même conservateurs qui le lâchent sur certains dossiers. Il pourrait même réinstaurer le droit à l’avortement par voie législative.

L’ombre de Trump plane toujours sur le parti républicain: quels sont les États où son influence est la plus forte selon vous, et avec quelles conséquences?

Son influence se mesure particulièrement chez les gouverneurs qu’il soutient. Il y a bien sûr Ron DeSantis (Floride) mais aussi Kori Lake (Arizona). Si Kori Lake, qui progresse beaucoup dans les sondages, passe, ce sera une victoire retentissante pour Trump. Ron DeSantis, un des favoris pour la présidentielle de 2024, est très proche de la ligne tracée par Donald Trump, mais il prend soin de ne jamais se prononcer sur l’élection de 2020. Kori Lake, elle, suit Trump et sa logique complotiste jusqu’au bout. Si elle gagne, Trump ne manquera pas d’en profiter et de marteler jusqu’à la fin des temps que, selon lui, Biden n’a pas été élu légitimement. On voit mal pourquoi il quitterait ce discours victimaire qui est sa marque de fabrique.

Ron DeSantis, lui, peut se démarquer en se positionnant comme étant aussi radical que Trump mais en étant plus cadré que lui. Car beaucoup de conservateurs verraient bien un héritier de Trump à la Maison Blanche mais sans toutes ses outrances. On remarquera également que Trump fait campagne en Floride et en Ohio, des États clé pour la prochaine élection présidentielle. Le raid mené en août par le FBI à Mar-a-Lago, sa propriété de Floride, pour récupérer des documents contenants des secrets d’État, a galvanisé ses troupes. Il devrait lancer sa campagne présidentielle prochainement, après les élections de mi-mandat.

Comment analysez-vous l’attitude générale dans le camp démocrate ?

Ce qui me marque en général chez les démocrates, c’est l’absence d’une mobilisation massive en faveur du droit à l’avortement. La décision de la Cour suprême n’a pas donné lieu à des rassemblements comparables à la Women’s March de 2017 qui a eu lieu juste après l’investiture de Donald Trump. Il s’agissait alors de manifester principalement contre la misogynie du nouveau président. Entre-temps, Trump est parvenu à réaliser ce que les femmes progressistes américaines n’imaginaient même pas encore cette année-là, grâce à la nomination de trois juges conservateurs à la Cour suprême. Aujourd’hui, les démocrates semblent sur la défensive. Si la fin effective du droit constitutionnel à l’IVG ne les mobilise pas, c’est assez dommage pour eux. Qui plus est, ce combat moral est une carte gagnante puisque les Américains sont favorables au maintien du droit à l’avortement à plus de 60% selon les études.

Si les démocrates devaient perdre leur majorité, notamment à la Chambre des représentants, quelles seraient les conséquences politiques directes sur les réformes en cours, à venir?

Contrôler la Chambre des représentants, c’est aussi disposer d’un pouvoir d’enquête. Concrètement, les travaux de la commission d’enquête de l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021 vont prendre fin. Les républicains pourraient à leur tour initier une enquête sur les liens d’affaires de Hunter Biden (NDLR : fils de Joe) avec la Chine par exemple. Concernant la pratique de l’avortement, qui aura lieu à l’avenir uniquement dans les États qui ont choisi de l’autoriser après la décision de la Cour suprême intervenue en juin, les républicains pourraient mettre en place une législation fédérale plus restrictive. Ils pourraient éventuellement interdire à une personne de voyager pour se faire avorter. De manière plus générale, une défaite démocrate pourrait être perçue comme synonyme d’un début de retour à l’ère Trump. Lequel ne manquera pas de profiter du recul démocrate. Accessoirement, il pourrait bientôt retrouver l’usage de son compte Twitter grâce à Elon Musk.