On peut être allergique aux médicaments

Parfois, on pense être allergique, à tort. Pour vérifier, il faut être en milieu médical, en présence d’un allergologue.

Les allergies médicamenteuses sont fréquentes, mais elles sont souvent peu ou mal explorées, selon le Dr Xavier Van der Brempt, pneumo-allergologue. "Le cas le plus fréquent est la personne qui pense être “allergique à la pénicilline” à la suite d’un événement de son enfance." Le spécialiste précise qu’il s’agit le plus souvent de pseudo-allergie: "Dans 90% des cas, la reprise d’une pénicilline ne s’accompagnera d’aucun symptôme d’allergie." Mais il ajoute bien vite: "Il ne faut jamais faire cela sans surveillance médicale ! " Dans 10%, l’allergie est réelle…

Symptômes de l’allergie médicamenteuse

En cas de suspicion d’allergie médicamenteuse, aucune conclusion ne peut être tirée avant d’avoir vu un allergologue.

"Les réactions peuvent être très variées, allant de la simple urticaire jusqu’au “choc anaphylactique” avec syncope et éventuellement arrêt cardiaque, en passant par des nausées, vomissements, diarrhées, œdème du visage ou de la gorge, asthme, etc."

Le délai d’apparition est également variable, selon le Dr Van der Brempt. "Souvent court (quelques minutes à quelques heures après la prise médicamenteuse), il peut être parfois beaucoup plus long, de l’ordre de plusieurs jours. "

Les médicaments les plus allergisant

Tous les médicaments ou presque peuvent être responsables d’allergies, d’après le Dr Van der Brempt. Mais il y a un "hit-parade" des plus fréquents.

"En numéro 1, on retrouve les antibiotiques, principalement les dérivés de la pénicilline (ampicilline, amoxicilline…) et les céphalosporines. En numéro deux, les anti-inflammatoires comme l’ibuprofen et dérivés, et en numéro 3 l’aspirine (acide acétylsalicylique)."

L’allergologue précise qu’on retrouve assez fréquemment aussi des allergies à des produits d’anesthésie, à des produits de contraste pour les examens radiologiques, à des antiseptiques comme la chlorhexidine, des anticoagulants, et plus rarement les antiacides comme l’oméprazole, les antidouleurs (paracétamol), les bêtabloquants, les antiépileptiques, etc.

L’allergie à l’aspirine n’est pas rare : numéro 3 au hit-parade.

Des allergies croisées ?

On peut être allergique au kiwi et au latex ; au pollen de bouleau et parallèlement à la pomme et la noisette. "En allergie alimentaire, l’allergie croisée, appelée “syndrome oral” est bien connue ", dit le spécialiste.

Le phénomène existe aussi avec l’allergie médicamenteuse. "Il y a des allergies croisées entre certains antibiotiques, entre certains anti-inflammatoires, entre certains anticoagulants, entre certains produits de contraste iodé."

Effets secondaires, pas allergies

Tout problème survenant après avoir pris un médicament n’est pas forcément allergie. Il peut aussi y avoir des réactions indésirables ou "effets secondaires" des médicaments. "Les maux de ventre et les diarrhées sont très fréquents avec les antibiotiques à large spectre, les mycoses génitales avec beaucoup d’antibiotiques, les saignements de nez favorisés par les anticoagulants, les tremblements liés aux hormones thyroïdiennes (en surdosage), etc."

Que faire quand on a une allergie à un médicament et qu’il faut absolument pouvoir le prendre ? Le spécialiste pourra dans certains cas proposer une accoutumance ou "désensibilisation" à un médicament auquel on est allergique, par exemple l’aspirine, ce qui permettra de le prendre quand même. Dans d’autres cas on trouvera une alternative.

La désensibilisation est aussi possible pour les médicaments, sous contrôle d’un spécialiste

Mais le Dr Van der Brempt insiste: "En cas d’allergie médicamenteuse prouvée, il est conseillé d’avoir en permanence avec soi une “carte d’allergie”, que l’on peut confectionner soi-même ou avec l’aide de l’allergologue, et que l’on gardera avec sa carte d’identité."