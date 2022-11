Ces femmes qui sèment pour freiner l’avancée de l’océan

Ce travail de fourmis, elles l’effectuent pour préserver ce milieu naturel, véritable pouponnière pour poissons et coquillages, dont elles tirent leur alimentation et leurs revenus.

Mais reconstituer ce barrage naturel, c’est aussi se protéger de la montée des eaux de l’océan qui rongent les terres arables et qui ont déjà condamné certains villages. Un travail d’auto-défense qui nous protège aussi, nous Occidentaux, contre le changement climatique puisque les zones de mangroves stockent 2 à 4 fois plus de CO2 que les forêts tropicales.

« Le changement climatique, on le voit »

Chaque fois que ces pêcheuses se rendent dans les zones de mangroves pour y pêcher des coques et des huîtres, elles en profitent pour repiquer les graines de palétuviers. D’autres fois, c’est à l’ensemencement de coquillages qu’elles s’attellent afin de reconstituer leurs populations dans des zones où elles ont été décimées par la surpêche ou à cause de la disparition de la mangrove.

"Parfois, les jeunes viennent aussi avec nous, explique Marie-Augustine, une des doyennes du groupe. Ils aiment ça et puis ils savent que c’est leur avenir qui est en jeu."

Ils le savent parce qu’il n’a pas fallu l’espace d’une génération pour que les effets du changement climatique se marquent de façon spectaculaire.

"Vous voyez, à cet endroit il y avait une énorme dune, indique une femme du village de Mar Lodj. Elle a été engloutie par les eaux. Le changement climatique, tout le monde en est conscient au village. On le voit, on voit l’océan avancer."

Les eaux ont en effet déjà mangé près de 300 mètres de zone verte aux abords de Mar Lodj, gorgeant le sol de sel, le rendant ainsi inculte.

Avec le soutien du CNCD 11.11.11., la population a été sensibilisée à la transition écologique et énergétique par l’ONG Enda Graf Pronat (voir ci-dessous). Aujourd’hui, tout le village participe au reboisement et seul le bois mort est utilisé pour la cuisson. L’ONG leur a également fourni 200 foyers qui consomment 75% de bois en moins lors des travaux de transformation des poissons et coquillages.

Ces poissons et coquillages qui aujourd’hui, grâce au travail des femmes, commencent à se régénérer.

"Dans la mangrove, on revoit des frayères avec beaucoup de poissons, les oiseaux sont aussi de retour", sourit Marie-Augustine. Avant de se pencher pour enfoncer dans la vase quelques graines de palétuviers supplémentaires.