Urgence climatique: les quatre enjeux de la COP27

1. Objectif 1,5oC L’accord de Paris, conclu en 2015, affirmait déjà l’intention de limiter le réchauffement climatique nettement en dessous de + 2°C par rapport à l’ère préindustrielle, et si possible à 1,5°C. Un objectif qui, pour certains scientifiques, n’est pas atteignable dans la trajectoire actuelle. "On en est loin, et la COP doit remarteler cette urgence. Il faut que tout le monde revoie ses plans climat", acquiesce Carine Thibaut. "Les effets du réchauffement climatique s’accélèrent d’une COP à l’autre, et les progrès sont insuffisants, même s’ils existent néanmoins." Il lui paraît donc essentiel de "réaffirmer l’objectif" et de "prendre des engagements plus élevés." "Chaque dixième de degré compte, il faut maintenir la pression. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins."

2. Sortie des énergies fossiles Cet enjeu ne figurait pas dans l’accord de Paris. "26 ans à éviter le sujet !". Ce fut un des maigres acquis de la COP26, la dernière, à Glasgow. Et encore, seule la diminution du recours au charbon fut actée. "Si la COP27 n’aborde pas la question des énergies fossiles, elle évite l’éléphant qui est dans la pièce", estime Carine Thibaut. "Il faut une décision claire sur la sortie de ces énergies polluantes, avec une transition juste pour les pays qui en dépendent, et des partenariats avec les plus pauvres", dit-elle, sans se bercer de trop d’illusions sur ce point. Parmi les participants à ces grands-messes onusiennes du climat, les délégations représentant les industriels pétroliers et gaziers viennent en force. "On poursuit encore trop de projets dans les énergies fossiles. Il faut stopper, et investir massivement dans les énergies renouvelables qui n’ont jamais été aussi bon marché, ainsi que dans la rénovation énergétique. Si on investit maintenant, on paiera beaucoup moins plus tard. On l’a vu avec les inondations en Wallonie, qui ont creusé la dette."

3.Financement climaTIQUE Une promesse… jamais tenue. Les pays les plus industrialisés s’étaient engagés à fournir 100 milliards de dollars par an aux pays à faibles revenus pour les aider à s’adapter aux impacts du changement climatique. Un engagement réitéré lors de la COP26. Mais cette fois, ce financement sera mis en priorité sur la table par les pays en voie de développement. "La question de la confiance se joue avec cette COP27, et ce n’est pas négligeable. Assumons nos promesses", plaide Carine Thibaut. "Pour nous, une COP27 réussie passe par cette question du financement. Mais il faut que ce soit des dons, et pas du crédit. Il ne faudrait pas endetter plus encore des pays qui le sont déjà fortement."

4. Pertes et dommages Un soutien financier destiné à compenser les dégâts causés par les catastrophes climatiques passées, présentes et futures sera aussi une priorité pour des pays qui, comme le Sénégal ou récemment le Pakistan, sont touchés de plein fouet par les conséquences du réchauffement. "C’est un sujet qui a du mal à émerger, mais il est poussé par les pays africains qui sont sur la ligne de front. Ce sera le gros débat de cette année", estime la représentante de Greenpeace. "On nous répond qu’il existe l’aide humanitaire, mais elle ne peut pas servir à cela." Le montant est estimé, dit-elle, à 700 milliards. "En juin, la mécanique climatique était enrayée, mais depuis les pays les plus réticents ont évolué et en face, les pays africains se montrent intraitables à lier solidarité et climat. L’Union européenne semble plus ouverte à discuter, et les États-Unis aussi. Ça bouge. Les pollueurs historiques ont une responsabilité", rappelle Carine Thibaut, qui conclut: "Je ne m’avance pas pour savoir s’il va sortir quelque chose de cette COP27. Il DOIT en sortir quelque chose."