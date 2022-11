Un Belge sur deux travaille en étant malade

Si cet état des lieux paraît interpellant, il faut toutefois nuancer ces données : "Le terme “ maladie ” ne signifie pas forcément que l’on est au bout du rouleau, avance Pascal Meyns, safety manager chez Tempo-Team. Ces chiffres comprennent aussi les maux de dos par exemple, qui permettent en général de continuer à travailler."Parmi les salariés qui se rendent en entreprise malgré une certaine fébrilité, un sur deux présentent des symptômes de refroidissement, 25 % des maux de dos, 20% des douleurs intestinales et 18 % de la fièvre. En outre, 16% des personnes concernées éprouvent des problèmes de santé psychologique. Un travailleur sur trois admet également que sa mission est moins bien exécutée lorsqu’il est malade.

Davantage de zones grises

Mais au fond, pourquoi les travailleurs continuent-ils de bosser lorsqu’ils ne sont pas en forme ? " La plupart des personnes qui se rendent sur leur lieu de travail malgré leur état de santé le font par solidarité, par loyauté vis-à-vis de leurs collègues." Cette forme de travail, qualifiée de présentéisme ou d’absentéisme rose, a donc bien pour objectif d’éviter une surcharge de boulot au reste de l’équipe (33 %). "C’est d’ailleurs particulièrement vrai chez les femmes." Certains employés craignent également d’accumuler une masse de travail trop importante (30 %), tandis que d’autres évoquent un sentiment de culpabilité (27 %), une attente du supérieur hiérarchique (15 %) ou une pression sociale de la part des collègues (14 %).

Aujourd’hui, et depuis la crise du Covid, le marché du travail a été bouleversé. Les zones grises sont de plus en plus fréquentes, notamment en ce qui concerne le télétravail, qui ouvre des possibilités en cas de maladie. "Autrefois, c’était noir ou blanc: vous étiez malade ou pas, avec comme seule alternative “ l’absentéisme rose“ aussi appelé “ présentéisme“ qui consiste à venir travailler tout en étant malade. À cela s’ajoute maintenant une échelle de gris, explique Pascal Meyns. La plupart des gens connaissent de temps en temps une chute de régime, un jour durant lequel ils ne sont pas à 100%. Ils sont contagieux mais suffisamment bien pour travailler, même si ce n’est que pour quelques heures. Dans certains cas, le télétravail permet donc de poursuivre les tâches de façon raisonnée et justifiable. Dans cette perspective, l’absentéisme rose, où l’on n’est pas à 1 00% de ses capacités, mais tout de même assez en forme pour travailler, n’est pas né cessairement négatif."