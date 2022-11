Ils tentent de relever le défi des déchets avec une ONG liégeoise

Résultat, en zone rurale, la plupart du temps les détritus sont abandonnés dans des décharges sauvages ou simplement le long des routes, devant les maisons…

À Gandiaye, une solution a toutefois émergé il y a quelques années grâce à Autre Terre. L’ONG liégeoise y soutient une ONG locale, Caritas-Kaolack, qui gère un "Centre de Valorisation et de Traitement". Une structure qui s’appuie sur une coopérative citoyenne où, comme souvent, les femmes en sont les chevilles ouvrières.

C’est cette coopérative qui, depuis 2019, organise la collecte des déchets dans les 7 quartiers de la localité et dans 3 autres en périphérie. Des charretiers y collectent, deux fois par semaine, une poubelle organique et une pour le tout-venant.

Mais changer les habitudes et les mentalités n’est pas toujours simple. "Il y avait 7 charretiers pour le ramassage, mais 4 ont arrêté car c’est un travail qui est mal considéré", déplore Daour Ndiaye, la trésorière de la coopérative. Le manager du centre de tri confirme: "Mes enfants me demandent d’arrêter car ils disent que c’est sale, dangereux et mal payé." Mal payé, c’est peu dire puisque cela fait quatre mois que lui et les trois agents affectés au tri n’ont pas reçu 1 franc…

La faute à la municipalité qui, depuis deux ans, n’a pas payé les 4,8 millions de francs (7 300 euros) auxquels elle s’était engagée et qui permettraient tout juste à l’activité d’atteindre l’équilibre.

Sans cet argent, ce n’est pas possible pour la coopérative de payer les salaires. D’autant plus qu’elle a dû acheter un tracteur pour pallier la défection des charretiers.

Et ce n’est malheureusement pas la redevance de 1000 francs (1,50 €) par mois et par ménage qui permet de s’en sortir, dit Daour Ndiaye. "D’autant plus que certaines familles ne paient pas toujours et que le recouvrement n’est pas facile à réaliser."

La coopérative fonde donc beaucoup d’espoir dans la négociation avec l’État afin que celui-ci prenne en charge les salaires. La coopérative espère aussi accroître ses revenus avec la vente des métaux et des plastiques directement aux usines de Dakar qui achètent plus cher. "Ce n’est actuellement pas possible car nous n’avons pas la place pour stocker la quantité suffisante (20 tonnes) pour vendre aux usines. On doit donc passer par des intermédiaires", dit Daour.

Malgré ces aléas, le bilan est positif puisqu’en 3 ans à peine le taux de valorisation des déchets atteint 60% (le reliquat est mis dans une décharge aménagée avec système de lagunage pour préserver les eaux). Et 70% des ménages de cette communauté de 18 000 habitants adhèrent au projet.

"On sensibilise beaucoup, on n’oblige pas. Si on obligeait, les gens iraient jeter ailleurs", dit Daour Diouf. Dans les rues de Gandiaye, le résultat est clairement visible sur la propreté publique.

"Les gens le constatent et ils viennent naturellement vers nous pour adhérer au système, dit Daour. Certains dénoncent aussi ceux qui continuent à jeter dans la rue."