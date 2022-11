« Gospel for life » rend hommage à Aretha

En seize éditions, les quelque 300 concerts ont presque tous été donnés à guichets fermés. C’est dire l’engouement qui entoure cette prestation vocale dont la tournée 2022 démarrera le jeudi 10 novembre à Bastogne et s’achèvera le 17 décembre à l’abbaye de Maredsous, après être passée par treize lieux féeriques (églises, collégiales et basilique), dont Liège, Mouscron, Verviers, Dinant, Tournai, La Huple, Nivelles, etc.

Cette année, c’est autour du répertoire d’Aretha Franklin, la reine de la soul, que s’est construit le spectacle. Le chef de chœur de la tournée Gospel for life depuis quinze ans, Didier Likeng, a travaillé dur pour préparer les troupes: "C’est six mois de création pour ce spectacle, explique cet artiste d’origine camerounaise, passionné de negro-spirituals et de gospel, un genre musical dans lequel il a fait toute sa carrière. Depuis le mois de mars dernier, je travaille sur les choix des chansons, je les adapte au style gospel… Ensuite, j’ai enregistré toutes les voix afin que d’un simple clic sur un fichier d’ordinateur, les chanteurs puissent étudier et travailler leur partition, seuls, pendant deux mois, en juillet et août. Car ensuite, dans chaque ville, on n’a droit qu’à deux répétitions de trois heures, ensemble. C’est peu, mais on y arrive toujours."

Un album déjà enregistré

Car, autre spécificité de ce Gospel for life, ils sont une myriade d’artistes à monter sur scène. Leur nombre varie de 80 à 250 choristes amateurs, en fonction des lieux. "Et tous ne chantent pas hyper juste, et tous ne connaissent pas nécessairement l’anglais", sourit le chef de chœur, dont le professionnalisme est parfois mis à rude épreuve. Quatre musiciens accompagnent l’ensemble, et Didier Likeng partage le devant de la scène avec la chanteuse Gala James, avec qui il avait déjà travaillé l’année dernière et dont il souligne la capacité d’adaptation de la voix.

I say a little prayer, Respect, A natural woman, Think… autant de grands tubes dont on se réjouit d’entendre la version gospel. Un enregistrement du spectacle, album produit et arrangé par Didier Likeng, vient d’ailleurs d’être réalisé avec 200 choristes ce week-end. Il sera en vente lors de la tournée.

Le 10.11, à Bastogne au centre culturel ; 18.11, à la cathédrale St-Paul à Liège ; 20.11, à l’église du Nouveau monde de Mouscron ; le 25.11, à Verviers, église St-Remacle ; 26.11, à Rochefort à l’église ND de la Visitation ; 27.11 à la collégiale à Mons ; 1.12, collégiale ND à Dinant ; 3.12, Basilique de Koekelberg de Bruxelles ; 4.12, église Saint-Jacques à Tournai ; 9.12, église de La Hulpe ; 11.12, collégiale de Lobbes ; 16.12, collégiale de Nivelles ; 17.12, abbaye de Maredsous.

Infos et réservations: www.070.be – Tarifs: 27 € en prévente/30 € sur place.