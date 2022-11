1,2 million d’euros pour la sécurisation d’infrastructures énergétiques

Les fonds supplémentaires seront alloués à l’administration de l’Énergie qui veille notamment au respect des prescrits de sécurité concernant l’exploitation d’infrastructures énergétiques sensibles.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les infrastructures énergétiques sont devenues de plus en plus des cibles d’actes de sabotage. À la fois sur le territoire ukrainien, où les centrales électriques sont souvent l’objet d’attaques, mais également au-delà, comme l’a illustré le sabotage du gazoduc Nord Stream 1. La ministre de l’Énergie a dès lors décidé de décupler le nombre d’opérateurs d’infrastructures critiques, de trois à 33. Ils doivent désormais satisfaire à une législation plus stricte, tant en matière de sécurité que de cybersécurité. Il a également été demandé à l’administration de l’Énergie de mener des inspections supplémentaires sur les infrastructures gazières belges en mer du Nord.

Les effectifs de l’administration de l’Énergie se voient également renforcer de 18 personnes au cours des trois prochaines années: spécialistes en cybersécurité, experts techniques, soutien administratif…