Walibi: « Oui, il y a eu une faute »

De nombreux abonnés ont d’ailleurs fait part de leur mécontentement. Pour Test-achats, le constat est clair. "Nous trouvons que cette situation témoigne d’un manque d’organisation de la part de Walibi. Ceux qui avaient un abonnement pouvaient raisonnablement s’attendre à pouvoir entrer sans problème, sauf si le jour avait été exclu quand ils ont acheté l’abonnement, explique Julie Frères, porte-parole de Test-achats. Ceux qui avaient payé une somme faramineuse pour la journée ne devaient tout de même pas non plus s’attendre à devoir attendre 3 heures à chaque attraction."

Le parc d’attractions aurait donc vendu trop de billets pour ces jours-là. Pouvait-il anticiper la chose ? "Nous serions tentés de dire que oui, précise Julie Frères. C’est vrai qu’il ne semblait pas y avoir ce type de problème avec dans la période pré-Corona, mais il est clair également qu’Halloween devient de plus en plus populaire chaque année, et que la météo était favorable."

Quid de l’indemnisation ?

Comme l’indique Test-achats, pour pouvoir exiger une réparation, il faut, juridiquement, démontrer que Walibi a commis une faute, et que cette faute a causé un dommage. "Nous pensons qu’une faute dans le chef de Walibi n’est certainement pas exclue car ils savaient combien de tickets ils avaient vendu pour ce jour-là et ils auraient dû avoir une idée du nombre d’abonnés qui allaient venir. Nous pensons que Walibi devrait indemniser les personnes concernées, ou à tout le moins faire un geste commercial", estime Julie Frères. À voir ce que Walibi compte faire dans les prochains jours.