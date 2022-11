En 2021, 11,6 millions de porcs avaient été abattus en Belgique. Cela peut sembler énorme mais cela n’est rien au regard du marché chinois où les chiffres de consommation de viande de porc sont édifiants.

Pour approvisionner le pays, la Chine est contrainte de faire ses courses sur toute la planète. Ou bien d’innover pour produire à grande échelle… La preuve avec cet "hôtel à cochons" qui vient d’être inauguré il y a quelques semaines à Ezhou, à proximité de Wuhan, ville considérée comme le foyer de départ de l’épidémie de Covid-19.

Une porcherie de 650 000 cochons

Cet hôtel à cochons est structuré sur 26 étages et peut accueillir jusqu’à 650 000 porcs en même temps ! Avec deux rotations d’élevage par an, cette méga porcherie peut ainsi produire plus d’un million de cochons !

En développant cette stratégie agro-industrielle, le plus gros concommateur de porcs au monde espère ainsi atteindre son autonomie alimentaire dans les prochaines années.doc type de centrale à cochons se multiplie de plus en plus dans le pays. D’autant plus que la production de porcs avait subi un sérieux coup d’arrêt en 2019 suite à une épidémie de peste porcine. En septembre, afin de limiter l’envolée des prix de la viande de porc, la Chine avait commencé à puiser dans sa réserve stratégique de 200 000 tonnes de viande de porc.

Selon Zhuge Wenda, propriétaire de l’hôtel à cochons et cité dans Chinadaily, "par rapport aux fermes d’élevage de porcs traditionnelles, cela permet d’économiser de la terre et est plus respectueux de l’environnement". Dans cette zone industrielle, une autre structure similaire est aussi en cours de finition.

Belgique: le secteur porcin en déroute

En Belgique, le secteur porcin subit une pression sans précédent. Notamment en raison de la hausse du coût des intrants. Aujourd’hui, le modèle n’est pas viable puisque les coûts de production ne sont plus couverts par les prix de vente. "On va produire de moins en moins de porcs chez nous, constate Benoît Renkens, éleveur à Blégny. Le secteur va très mal et les éleveurs arrêtent les uns après les autres. L’alimentation du porc, c’est 80% du prix de revient. Et le prix de vente ne cesse de baisser. On a aussi des exploitations qui sont énergivores car il faut chauffer les bâtiments au gaz. La rentabilité n’y est plus… "

30 à 40% de truies en moins

Même de nouveaux marchés à l’exportation ne rendront pas le modèle rentable. "Les Chinois n’auront bientôt plus besoin de nous. Ce qu’il faut, c’est une baisse du prix de l’énergie. Malheureusement, constate l’éleveur dont le papa s’était lancé dans l’élevage porcin dans les années 1970, je ne vois aucune embellie. À court terme, on table sur une diminution du nombre de truies d’élevage en Belgique à 30-40%." Selon Benoît Renkens, aucun modèle n’échappe à cette crise: que ce soit le modèle familial avec moins de 200 truies, le modèle flamand intensif "et même la filière PQA (porcs qualité Ardennes) est en difficulté."