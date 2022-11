Une nuit auprès d’Anne Frank

Entre le 18 et le 19 août 2021, Lola Lafon est restée seule dans l’annexe du Musée Anne Frank à Amsterdam, comme elle le relate dans Quand tu écouteras cette chanson, nouveau titre de la collection Ma nuit au musée. "Avant d’y aller, je ne savais pas grand-chose sur Anne Frank, même si, à 14 ans, ma grand-mère m’a offert une médaille avec son portrait, reconnaît-elle. Mais je voulais me confronter à cet abîme-là. Je cherchais une façon de parler d’elle, de ma famille et même de l’adolescent cambodgien que j’ai connu et qui allait mourir dans un autre génocide. Sans passer par la fiction."