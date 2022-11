L’agroécologie, le remède pour aider les sols épuisés

Dans la région de Fatick, à Nguéniène, les associations partenaires d’ULB Coopération, l’ONG de l’Université libre de Bruxelles, accompagne plus de 400 paysans dans des projets d’agroforesterie et d’agroécologie qui visent à restaurer et protéger les sols.

Des arbres « fertilitaires »

Et ça fonctionne, assure Amandiogou Dione. "Avant, cette parcelle c’était un désert, dit le paysan en montrant la terre où s’épanouissent des aubergines douces et amères, des tomates, du manioc et du gombo. Mais j’ai vu un très grand changement avec la fertilisation des sols."

Une fertilisation grâce au compost et un engrais naturel à base de coques d’arachides. Mais aussi grâce aux arbres “fertilitaires”. De la famille des légumineuses, ces arbres munis d’une racine pivotante sont capables de remonter depuis les couches profondes du sol les minéraux et l’eau nécessaires à l’enrichissement de la couche arable. "J’ai la main verte, mais j’ai quand même été surpris du résultat", sourit Amandiogou.

Convaincre les autres villageois de passer à l’agroécologie n’a pourtant pas été simple. Mais ça commence à changer, dit le paysan.

"Car ils voient le résultat. Et puis ici les sols sont tellement dégradés que si tu mets un sac de chimique cette année, tu devras en mettre trois l’année prochaine."

Un peu plus au nord, dans la commune de Ngoye, Eclosio, l’ONG de l’ULiège, avec son partenaire local Jambaar, pousse le concept de la fertilisation bio encore plus loin: un engrais conçu à base de coques d’arachides, enrichi avec des bactéries aérobies du sol et des champignons qui s’associent aux racines des plantes. Plus de 40 tonnes de cet engrais sont produites chaque année et permettent de fournir les paysans des 52 villages de la communauté. Et à un prix très compétitif puisque le sac de 22 kg coûte 5 000 francs (8 euros) contre 28 000 francs (43 euros) pour l’équivalent en engrais chimique.

"Dans un contexte de crise énergétique et alimentaire mondiale, on a ici un projet qui, d’une part permet de se passer des énergies fossiles (NDLR: le processus de fabrication est alimenté par l’énergie solaire) et, d’autre part, d’engrais chimique, se réjouit Arnaud Zacharie, secrétaire général du Centre National de Coopération au Développement – CNCD 11.11.1. Et au final, cela permet de faire du maraîchage et de cultiver des céréales locales. Et donc de se passer des céréales importées qui sont de moins en moins présentes sur le marché et dont le prix flambe." Trouver des solutions locales pour assurer l’autonomie alimentaire d’une population majoritairement rurale est un enjeu d’autant plus essentiel que, selon un rapport des Nations Unies, le Sénégal importe 65% de blé de Russie et que l’insécurité alimentaire déjà présente auparavant a encore été aggravée par la guerre en Ukraine.