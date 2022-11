Climat : une COP dans un contexte géopolitique tendu

Mauvais timing

Ainsi le président américain Joe Biden a-t-il mis du temps à décider de sa venue, le rendez-vous tombant bien mal, à quelques jours des élections de mi-mandat (ce 8 novembre). Il aura fallu attendre la toute fin octobre pour que le Démocrate confirme finalement sa présence, alors que dans le même temps, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak évoquait des "engagements pressants", consécutifs à la situation économique de son pays. Sous la pression, le Conservateur s’est ravisé cette semaine et sera bien du voyage, tout comme le président Français Emmanuel Macron ou encore l’allemand Olaf Sholz.

De l’autre côté de l’échiquier mondial, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du sud) avancent à reculons : Vladimir Poutine sera sans surprise absent, contrairement au président brésilien Lula, fraîchement élu - sauf si la passation de pouvoir avec Bolsonaro connait des soubresauts, ce qui n’est pas exclu... L’Indien Narendra Modi devrait faire acte de présence, mais pas son homologue chinois Xi Jinping - une délégation chinoise sera toutefois présente. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a quant à lui confirmé sa présence.

L’axe Chine-États-Unis brisé

Mais l’essentiel n’est pas là : après la grave crise diplomatique provoquée par la visite de Nancy Pelosi (présidente de la Chambre des représentants) à Taïwan, la Chine a rompu sa coopération avec les États-Unis en matière climatique : "une catastrophe totale", s’alarmait en août dernier le politologue belge et auteur pour le GIE C, François Gemenne, craignant que la COP égyptienne "ne se transforme en un affrontement entre deux blocs: démocraties libérales d’un côté, et régimes autoritaires et producteurs d’hydrocarbures de l’autre."

De fait, Américains et Chinois ont déjà commencé à s’affronter sur ce terrain lors de la pré-COP, la réunion préparatoire à l’événement qui s’est tenue à Kinshasa (RDC) en septembre et octobre derniers. En autres enjeux, la mise aux enchères, par le Congo, de vastes zones pétrolifères (blocs pétroliers), au risque de compromettre la biodiversité exceptionnelle qui s’y trouve. Une initiative à laquelle se sont partiellement opposés les États-Unis lors de la venue de leur émissaire John Kerry à Kinshasa, d’autant que parmi les gros investisseurs intéressés se trouve... la Chine, à qui le pays africain fait de l’oeil pour exploiter ses énormes réserves d’hydrocarbures.

Le prix à payer

Plus généralement, la pré-COP de Kinshasa a montré la détermination des pays du sud, peu contributeurs au réchauffement climatique, à monnayer en espèces sonnantes et trébuchantes la responsabilité des pays développés en la matière, qu’il s’agisse du prix à payer pour une tonne de carbone ou des pertes et préjudices liées au changement climatique. C’est que’entre " l’extrême pauvreté " et " la lourde facture à payer pour l’adaptation au changement climatique ", le choix est bien compliqué, a ainsi plaidé le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, non sans avoir pointé l’attitude des pays européens, au discours plein de bonnes intentions mais plus que jamais en quête de gaz et de pétrole en marge de la guerre en Ukraine.

"Je suis arrivée ici (NDLR : à Kinshasa) un peu inquiète, compte tenu des tensions géopolitiques", euphémisait à cet égard la ministre française de l’énergie, Agnès Pannier-Runacher, tout en se voulant rassurante avant de quitter la capitale congolaise : "Je repars avec le sentiment que cet événement a permis de resserrer les positions, de redire l’urgence de l’action, de bien définir les chantiers sur lesquels on peut avancer". À Charm el-Cheikh, il va falloir beaucoup d’imagination pour mettre tout le monde sur la même longueur d’onde.