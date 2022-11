"A vant 2006, celui qui partait pour l’Europe était considéré comme un traître, on disait qu’il partait pour la belle vie. Car ici, on avait la pêche et l’agriculture, on pouvait vivre à la sueur de notre front." Mais depuis une quinzaine d’années, tout a changé à Kayar, sait Mamadou Niasse, responsable du collectif “pêche et développement” de Kayar, soutenu par le CNCD 11.11.11. Désormais, ceux qui quittent ce port de pêche situé à 60 kilomètres au nord de Dakar pour tenter de rejoindre l’Europe le font pour nourrir leur famille.

Pourtant, sur la plage de sable fin, ce sont près d’un millier de pirogues de pêche qui sont prêtes à prendre la mer. La plupart du temps, il n’y en a pourtant plus que quelques dizaines qui vont mouiller leurs lignes et leurs filets dans l’océan. Et il n’est pas rare que certaines rentrent bredouille.

"Avant, à Kayar, on pêchait toute l’année, dit Mamadou. Aujourd’hui, ce n’est plus qu’entre janvier et mars." La raison de cette raréfaction du poisson ? Les énormes chalutiers asiatiques et européens qui ratissent les eaux sénégalaises.

Le poisson est rare et la vie est chère. Et voir leurs familles manquer de nourriture, c’est ça qui pousse les jeunes à partir.

Un accord avait pourtant été conclu en 2019 entre le Sénégal et l’Union européenne pour que les entreprises de pêche européennes ne prélèvent que les espèces de poissons non ciblées par les pêcheurs sénégalais. Mais à l’instar des Chinois, des Coréens ou des Turcs, les pêcheurs industriels français, italiens et espagnols ont allègrement contourné ces dispositions en utilisant des prête-noms sénégalais afin d’obtenir des licences de pêche. Ce qui leur permet alors de piller toutes les espèces de poissons sans aucune distinction. Même les sardinelles, poisson emblématique du Sénégal, ont quasiment disparu. Selon de récentes études, les réserves halieutiques des eaux sénégalaises ont diminué de 80% en une vingtaine d’années…

"Aujourd’hui, la plupart des jeunes de Kayar veulent partir, dit Mor Mbengue. Le poisson est rare et la vie est chère. Et voir leurs familles manquer de nourriture, c’est ça qui les pousse à partir." Lui-même a tenté l’aventure espagnole il y a une quinzaine d’années: 9 jours de mer sur une pirogue avec 106 autres migrants avant de toucher les côtes de Las Palmas. Il y a été détenu avant d’être rapatrié dans le cadre d’un accord entre l’Espagne et son pays. Aujourd’hui, en tant que président de la plateforme de pêche artisanale de Kayar, il tente difficilement de convaincre les jeunes de ne pas partir. Et il s’engage aussi dans le combat contre les usines étrangères de transformation de poissons (voir ci-contre) qui compliquent plus encore la vie d’une ville où l’immense majorité de la population dépend des produits de l’océan pour travailler et se nourrir.

C’est dans ce contexte difficile que REMIDEV, le Réseau sénégalais pour la migration et le développement, tente de donner des perspectives d’avenir aux jeunes de la région. Ceux qui sont revenus après avoir quitté le pays et ceux qui seraient tentés de le faire. Ce partenaire du CNCD 11.11.11. propose aux jeunes des formations en plomberie, en électricité, en construction, agriculture,…, afin qu’il décroche un emploi. "Les budgets de FRONTEX seraient d’ailleurs plus utiles s’ils permettaient de financer des formations ici", dit Marina Binta, responsable du REMIDEV en évoquant les millions d’euros engloutis par l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côte. "Et dont le travail ne se limite qu’à de la répression envers ceux qui tentent de partir, sans tenir compte de l’intérêt des communautés locales", dit-elle.

Une mission totalement inefficace, ajoute Mamadou Niasse: "FRONTEX n’est pas capable d’empêcher les jeunes de partir. Ce sont tous des pêcheurs. Ils connaissent les routes maritimes vers l’Europe."