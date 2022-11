Jusqu’au dernier moment dans ses élections législatives anticipées (cinquième retour aux urnes depuis 2019 en Israël), le Likoud, la formation de l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou, a harangué ses supporters pour porter de nouveau au pouvoir l’homme fort de la droite israélienne. Ce dernier a fait de même : "Militants du Likoud, allez voter maintenant!", s’exclamait-il sur ses réseaux sociaux ce mardi soir, peu avant la fermeture des bureaux de vote.

La stratégie a, semble-t-il, fonctionné : le Likoud est arrivé en tête avec plus de 24% des voix, tout comme sa coalition extrême droitière, notamment représentée par HaTzionout HaDatit (sionisme religieux), parti chéri des ultraorthodoxes israéliens.

Poussée extrémiste

Il y a de cela un an et demi, lors de l’élection qui vit la chute de Netanyahou, affaibli par des affaires de corruption, fraude et abus de confiance, les cadres de la liste HaTzionout HaDatit, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, déjà alliés au Likoud, étaient allés voter pratiquement anonymement, comme le relate le Times of Israël. Cette fois, c’est au milieu d’une foule de partisans que ces derniers sont allés glisser leur bulletin dans l’urne. Et pour cause ; tous deux sont parvenus à doubler les sièges de la liste à la Knesset, et sont pratiquement assurés d’obtenir un ministère si la victoire de Netanyahou se confirme. Pourquoi pas la justice pour Bezalel Smotrich ? Cela arrangerait bien les affaires judiciaires de "Bibi", Smotrich souhaitant ouvertement une modification du code de procédure pénale en matière de fraude et d’abus de confiance - précisément les motifs qui ont envoyé Netanyahou devant les juges à Jerusalem.

Itamar Ben Gvir, lui, est partisan d’une annexion totale de la Cisjordanie et pour l’expulsion des Arabes israéliens "déloyaux". "Le temps est venu pour un gouvernement de droite à part entière. Il est temps d’être le propriétaire de notre pays!", jubilait ce dernier ce mardi.

Défait dans les urnes, le Premier ministre sortant, Yaïr Lapid, a déjà annoncé qu’il ne se rendrait pas à la COP27 en Égypte, façon d’acter sa défaite.