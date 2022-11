« Art »: une 3e version, encore plus jouissive

Un texte jouissif que les mêmes complices – Bernard Cogniaux, Pierre Dherte et Alain Leempoel – ont joué en 1998, repris en 2008 et encore repris en ce début septembre 2022. En tout, plus de 200 représentations au compteur pour cet irrésistible best-seller des planches.

C’est sur la scène parisienne que la pièce s’était fait remarquer avant d’arriver en Belgique, grâce aux grands noms qui s’y étaient frottés: Fabrice Luchini, Pierre Arditi, et Pierre Vaneck. Quatre ans après la création française, réunis par le metteur en scène Adrian Brine, nos trois comparses en donnent leur version. Le succès fut immédiat. " On avait 35 ans lorsque nous avons endossé ces rôles pour la première fois. Aujourd’hui, on en a 60… la pièce a des résonances très différentes, explique Alain Leempoel qui s’est adjoint Isabelle Paternotte pour mettre en scène cette nouvelle version. Le temps a passé, nous avons changé et ça change pas mal de choses dans les rapports entre les personnages. À 40 ans, les amitiés sont assez viriles et les rapports entre les trois étaient gorgés de testostérone. Aujourd’hui, ce sont les mêmes mots qui sont prononcés évidemment, mais c’est plus tendre. Pourtant, c’est aussi plus cruel. Parce que l’on sent qu’avec l’âge, les trois ne veulent pas se disputer, ils ne veulent pas prendre le risque de perdre leurs vieux amis.

Une pièce sur l’amitié

Personnellement, je n’étais pas très satisfait de mon personnage en 2008. Je me trouvais trop méchant. Lorsqu’on a relu le texte à trois, avec Pierre Dherte et Bernard Cogniaux, on a ri comme des fous. On s’est dit qu’on devait la reprendre encore une fois, et pour la dernière fois, à trois. Pour se mettre en scène, on a beaucoup pensé à Adrian Brine (NDLR, décédé en 2016) . Il nous avait rassemblés et donné à chacun le personnage qu’il estimait coller à notre caractère. Cet homme était d’une intelligence créative exceptionnelle. I l nous avait brillamment dirigés. Ici, nous nous sommes dirigés les uns les autres, en essayant de faire ce qu’Adrian aurait fait. Au final, je pense que nos personnages respectifs, on les défend mieux qu’avant. "

Car, si la pièce de Yasmina Reza parle d’art contemporain, elle parle aussi, et surtout, d’amitié. Avec finesse, drôlerie, et des dialogues qui valent leur pesant d’or. C’est pourquoi, près de 30 ans après sa création, la thématique n’a pas pris une ride. Quant à celles prises par les trois protagonistes, elles leur vont à merveille. À (re)voir absolument.

En tournée en Belgique du 15 novembre au 31 décembre. À Éghezée le 17.11, à La Sucrerie à Wavre les 18 et 19.11, Arlon le 24.11, au théâtre royal de Namur les 29 et 30.11, à Ciney le 7.12, Mons le 15.12, Ath le 16.12, et à Bruxelles Wolubilis du 20 au 31.12.