Mascarade [CRITIQUE] - Arnaqueurs, poule et pigeon de luxe

Pourtant Bedos a un casting caviar: Isabelle Adjani, Pierre Niney, François Cluzet. Il plante son décor sur la Côte d’Azur, dans les belles villas où on se baigne dans le champagne sous le soleil. On connaît sa plume bien aiguisée et son sens de l’humour cynique mais juste. Bref, y a du matos pour attirer le chaland.

Mais tout cela n’était que poudre aux yeux. Oui, on y vient, l’histoire. Bedos s’intéresse à deux jeunes et beaux arnaqueurs. Adrien (le golden boy du cinéma français, Pierre Niney) joue les gigolos cédant à tous les caprices de Martha (Adjani, fidèle à elle-même) une gloire fanée du cinéma. Margot, elle, est la reine des combines, aussi insaisissable qu’une ombre.

Lors d’une de ces soirées outrancièrement fastueuses ils tombent amoureux et décident de monter un plan pour sortir définitivement de la dépendance financière. Adrien a déjà sa poule aux œufs d’or, ne reste qu’à trouver le pigeon de Margot. Ce sera Simon, un agent immobilier enlisé dans la routine conjugale.

Nicolas Bedos construit à partir de là une satire du monde de l’argent, du luxe et des paillettes. Il dit s’être inspiré de sa jeunesse, quand il se "noyait dans l’oisiveté et l’argent des autres ".

Une expérience mal exploitée

L’idée était prometteuse. Après tout, il avait réussi son coup dans Monsieur et Madame Adelman, aussi librement inspiré de sa propre expérience du couple et des milieux de gauche intellos.

Ici, ce n’est hélas plus pareil. On reconnaît sa prose, certains élans piquants mais c’est globalement fainéant et déjà-vu. Le petit jeu des arnaqueurs finit par être lassant. Tout ce mélange de comédie noire et de thriller n’est pas atroce. Mais c’est relativement banal.

La belle époque retranscrivait merveilleusement la nostalgie et l’usure du couple. Ici, on se retrouve avec un divertissement léché, qui ne prend pas de risque.

Même si on sent une volonté de donner une certaine épaisseur aux personnages, l’impression finale reste superficielle et vite oubliée.

Comédie dramatique de Nicolas Bedos. Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani et François Cluzet. Durée: 2 h 14.