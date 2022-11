Evie vient de perdre sa mère et se retrouve sans famille. Après un test ADN, elle découvre qu’il lui reste un cousin éloigné et décide de le rencontrer. Il l’invite alors à un grand mariage dans la campagne anglaise pour qu’elle rencontre le reste de la famille.

D’abord impressionnée par cette aristocratie, elle découvre ensuite qu’elle est la cible d’un rituel gothique et pour le moins… sanglant.

Ce qu’on en pense

Avec Le Bal de l’Enfer, Nathalie Emmanuel ( Game of Thrones, Fast and Furious) se retrouve embarquée dans un pseudo-film de vampires qui joue la carte de l’horreur gothique à travers un récit cousu de fil blanc et dénué de toute originalité. Et si elle parvient néanmoins, non sans effort, à divertir les hôtes de ce bal insignifiant, la stupidité des enjeux atteste assurément la fin de la danse. Un beau gâchis, en somme.

Sinon, dans le même genre et histoire de ne pas vous laisser sur votre faim, on vous conseille plutôt le film Wedding Nightmare qui avait au moins la particularité de ne pas se prendre au sérieux.

La scène qui tache

Dans la lutte impitoyable pour sa survie, Evie se retrouve nez à nez avec une des hôtes et commence alors un affrontement chorégraphié… d’une absurdité sans nom.

Film d’épouvante de Jessica M. Thompson. Avec Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty et Alana Boden. Durée: 1 h 46.