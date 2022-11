La proie du diable [CRITIQUE] - Lara Croft au service du bon Dieu

Le diable a gagné du terrain ces dernières années. Le Vatican a donc secrètement ouvert des écoles d’exorcisme pour former les curés à combattre les démons. On a bien dit les curés. Sœur Ann, jeune nonne aux aptitudes prometteuses va donc devoir prouver qu’elle mérite sa place parmi les combattants des forces du mal. Cela dit, elle est bien partie, car un être maléfique semble avoir très envie de posséder son corps.

Ce qu’on en pense

Non, ce n’est pas le pitch d’un porno bon marché. Juste un bête film d’exorcisme. Tout ce qu’il y a de plus commun en cette saison. On sent pourtant qu’ils veulent moderniser le genre en incluant une femme et un pseudo-message d’émancipation.

Cette Lara Croft à la petite croix de bois s’impose en effet dans ce milieu de bonhommes. Mais à part ça, les exorcismes manquent d’originalité, les ficelles restant les mêmes.

La scène qui tache

Les exorcistes attaquent le vilain esprit qui se défend, tordant le visage de l’innocente fillette en un rictus démoniaque avant de la faire ramper au mur comme un crabe. La base du film d’exorcisme qui n’effraie plus personne depuis trente ans.

Film d’horreur de Daniel Stamm. Avec Jacqueline Byers et Virginia Madsen. Durée: 1 h 33.