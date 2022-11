La "sacro-sainte" séance de questions au gouvernement, qui se déroule chaque jeudi après-midi à la Chambre, est désormais traduite en langue des signes. Une interprétation disponible en direct, mais aussi en différé, sur le site web du parlement. Il s’agit même d’une double traduction, car la langue des signes est différente en français et en néerlandais.

"Depuis mon arrivée à la présidence, ma volonté est de faire de la Chambre une vraie maison de la démocratie participative", nous explique Éliane Tillieux, la présidente de la Chambre des représentants (PS). "Cette maison appartient aux citoyens et elle doit leur être complètement accessible. Et forcément, les débats qui s’y déroulent aussi. Et cette accessibilité doit nécessairement passer par l’inclusivité."

Si cette traduction ne couvre pas l’ensemble des débats qui ont lieu à la Chambre, c’est qu’il s’agit pour la présidente de la Chambre d’en faire un symbole.

Maintenant, il faut que tous les pouvoirs publics soutiennent cette démarche

"Mettre en place une traduction en langue des signes, c’est lancer un signal. Quoi de mieux d’ailleurs pour lancer ce signal que de traduire le jeudi après-midi, moment de la semaine parlementaire où il y a le plus le plus d’échanges, le plus de députés, de ministres, de Secrétaires d’État et où l’on aborde des sujets de société", ajoute Éliane Tillieux. "Les deux langues des signes, qui sont respectivement reconnues par la Fédération Wallonie – Bruxelles et par la Communauté flamande, en sont toujours un peu à leurs balbutiements quant à leur reconnaissance effective dans le reste société. Je pense donc qu’il faut donner un sérieux coup de pouce et l’utiliser pour les questions, c’est envoyer un signal clair au reste de la société."

Pénurie de traducteurs

Dans le viseur de la présidente de la Chambre, il y a une pénurie de traducteurs qui affectent directement le quotidien des 10 000 personnes sourdes et malentendantes qui utilisent, dans notre pays, la langue des signes. "Les associations et les personnes sourdes réclament davantage d’interprètes car ils sont parfois face à un manque de disponibilités", explique Éliane Tillieux. "Il y a sur le marché un déficit chronique qui n’est pas sans effet. Quand des sourds et malentendants doivent, par exemple, être accompagnés pour se rendre chez le médecin, ils font souvent face à des impossibilités. Or, les formations existent, ce qui est appréciable parce qu’il y a une qualité qui s’installe dans l’utilisation et la pratique de langue des signes, tant en néerlandais qu’en français. Maintenant, il faut que tous les pouvoirs publics soutiennent cette démarche"

Quel budget ?

Si la Chambre dispose d’une armée de traducteurs français néerlandais, elle ne dispose pas encore de son propre service de traduction en langue des signes.

Je trouve qu’il s’agit d’un coût très relatif par rapport à l’ensemble des dépenses en matière d’interprétation

"Nous avons recours à des interprètes externes via les fédérations flamandes et francophones", nous explique Éliane Tillieux. "Sur l’ensemble de l’année, cela représente un budget d’un peu moins de 20 000 €. Je trouve qu’il s’agit d’un coût très relatif par rapport à l’ensemble des dépenses en matière d’interprétation et de traduction à la Chambre."

La prochaine séance de questions au gouvernement aura lieu le jeudi 10 novembre à 14h15.