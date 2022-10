Le collège communal de Viroinval et la Province envisagent un plan pour lutter contre les inondations récurrentes dans le centre d’Olloy.

Fort d’une subvention de 138 000 euros obtenue au lendemain des inondations de 2021, le collège communal a lancé une réflexion avec le service technique provincial et deux mesures phares ont été proposées.

+ LIRE L’ARTICLE

2. Mondial des métiers: John Wiesemes remporte la médaille d’Excellence

Originaire de Saint-Vith, Recht plus précisément, John Wiesemes ramène une médaille à la Belgique dans le domaine de la Technologie automobile.

+ LIRE L’ARTICLE

3. Tennis: Docteur David et Mister Goffin

La saison 2022 de David Goffin s’est terminée dans l’indifférence générale lors du premier tour des qualifications du Masters 1000 de Paris. Battu (3-6, 6-7) par le Serbe Laslo Djere (ATP 75), le Liégeois va pouvoir prendre des vacances et analyser ses performances des derniers mois. Avec au final une saison qu’on peut qualifier d’honorable malgré les frustrations que notre compatriote peut faire naître chez ses fans.

+ LIRE L’ARTICLE

4. L’église de Clermont restaurée, des maçonneries au plafond (photos et vidéo)

Cela fait maintenant quelques mois que l’église Saint-Jacques le Majeur de Clermont s’est parée d’un manteau d’échafaudages. Après une première phase de travaux de rénovation en 2016, la deuxième phase lancée le 20 avril 2022 s’attaque en effet aux maçonneries de l’édifice classé, datant du XVIIe siècle, ainsi qu’aux murs de l’enceinte du cimetière. L’église Saint-Jacques le Majeur de Clermont aura retrouvé un nouveau visage au printemps 2023.

+ LIRE L’ARTICLE

5. Les pompiers hamoiriens et du Luxembourg s’échangeront leur matériel d’intervention

Les zones de secours HEMECO et Luxembourg ont signé une convention permettant notamment la mutualisation du matériel d’intervention.

+ LIRE L’ARTICLE

6. Nouvelle voiture au musée du circuit de Spa-Francorchamps, célèbre grâce à Harry Potter

Une nouvelle voiture vient de rejoindre la collection exposée à l’abbaye de Stavelot, au musée du circuit de Spa-Francorchamps, et ce n’est pas n’importe laquelle. C’est un modèle que les fans de la saga Harry Potter ont déjà aperçu. Certes, la couleur est différente mais le modèle est lui, bien le même: il s’agit de la voiture volante de la famille Wesley, connue grâce au deuxième volet de la série, Harry Potter et la chambre des secrets.

+ LIRE L’ARTICLE

7. À Sombre’ffe, mortelle cité de la trouille, à l’approche du 31 octobre, les monstres ont tous les droits (photos & vidéo)

Brrrr, Sombrrrreffe porte bien son nom. Chez Pierrette et Eugène, rue Hannoteau, ou chez Florence et Michaël, chaussée de Chastre, le spectacle est assuré. Monstres, squelettes et clowns ont tous les droits.

+ LIRE L’ARTICLE

8. Floreffe: l’été indien des glaces italiennes chez Battista (vidéo)

Depuis la brocante de la Pentecôte, le bistrot Chez Battista propose, entre les cafés et les bières, 35 parfums de glaces.

+ LIRE L’ARTICLE

9. Les Gauff’ reviennent en mode Akoustik à Louvain-la-Neuve, Alleur et Welkenraedt

"Ze Déconfi’Tour !", c’est la tournée des Gauff’en formule acoustique et assise. Ce qui ne signifie pas que Patrick Alen et ses comparses se sont calmés…

+ LIRE L’ARTICLE

10. Nina Derwael en demi-teinte pour son retour: « J’ai mis mes coéquipières dans une situation délicate »

Nina Derwael n’a pas été gâtée pour son retour officiel en compétition, quinze mois après son titre olympique à Tokyo. Première Belge en lice à la poutre, la Limbourgeoise y a malheureusement perdu l’équilibre et est tombée, ce qui lui a valu une note de 12,566 pts. Comme prévu, elle passa alors son tour au sol et au saut pour revenir aux barres asymétriques, sa spécialité.

+ LIRE L’ARTICLE