Les activistes s'attaquent à l'art: militantisme ou vandalisme?

Pour Benoît Rihoux, politologue et sociologue de l’UCLouvain, "les moyens non conventionnels ont toujours fait partie du militantisme. Et les militants les plus radicaux peuvent choisir d’enfreindre la loi. Il s’agit de marquer son opposition au système et de créer un événement en se confrontant potentiellement à des poursuites. L’objectif est d’exprimer son attachement radical à une cause mais aussi d’attirer l’attention, de choquer."

Reflet de l’angoisse

Carine Thibaut, porte-parole de Greenpeace Belgique, réagit: "On ne mènerait pas ce type d’action. Non pas parce que c’est inutile, au contraire. C’est le reflet de l’angoisse de personnes qui lisent très bien les rapports du GIEC. On comprend la désobéissance civile pacifiste pour interpeller le politique sur une vraie menace existentielle. Nous avons juste choisi une désobéissance civile avec beaucoup de gens et pour bloquer les grands pollueurs."

Début du mois, Greenpeace bloquait, avec 1 000 citoyens, des sites TotalEnergies en Belgique.

Pour Greenpeace, ces actions visant les œuvres sont "dans les balises pacifistes. Les peintures n’ont pas été endommagées." "Le but n’est pas de détruire, ajoute Benoît Rihoux. L’objectif est d’envoyer un message."

L’art, le symbole

Lequel ? "Ils veulent mettre en avant la question centrale de la sortie des énergies fossiles", dit Carine Thibaut.

En visant l’art ? "L’art vaut-il plus que la vie ?", avait scandé une des activistes ayant renversé de la soupe sur Les Tournesols de Van Gogh le 14 octobre. "Le public s’indigne plus pour une soupe sur la vitre d’un Van Gogh que pour les 33 millions de Pakistanais déplacés par les inondations", déclarait un porte-parole du collectif. Dénoncer donc le "deux poids, deux mesures", entre l’émotion créée par l’action et la non-réaction face aux dégradations de la planète.

L’art, pour le professeur de l’UCLouvain, "peut ici représenter le capitalisme. Des œuvres achetées des millions, bien rangées dans un musée." Pour Carine Thibaut, "ces œuvres sont surtout connues. Elles font partie de l’histoire de l’humanité et elles sont utilisées pour pointer la fin de notre humanité. Il s’agit d’user d’un symbole fort pour alarmer à 10 jours de la COP 27."

Ces actions chocs ne risquent-elles pas de desservir la cause ? Entre soutien et opposition, les réactions divergent en tout cas. "Cela va contribuer à renforcer la mobilisation des militants radicaux, assure Benoît Rihoux. Mais c’est sans doute peu efficace pour amener un changement politique direct. Cela peut aussi choquer une partie de la population, même si c’est fait pour cela."

Selon Carine Thibaut: "On dit que ces actions polarisent mais c’est sous-estimer le fait que le climat est une préoccupation importante pour les gens. Il y a eu des critiques sur les manifs des jeunes : “Ils ne vont pas à l’école !” Mais sans ces actions, on n’aurait jamais eu le Green Deal. Cela fait avancer les choses." Et de pointer un sondage de The Guardian, où 66% des Britanniques étaient favorables à des "actions directes protégeant la nature". "Or ce sondage a été réalisé 2 jours après l’épisode de la soupe…"

Alors, militantisme ou vandalisme ? Pour Benoît Rihoux, "c’est du militantisme qui se traduit par une forme de vandalisme. Mais d’autres mouvements vont bien plus loin: des défenseurs de la cause animale s’en sont déjà pris à des laborantins. "

On est face à une nouvelle génération de militants, dit le professeur. "Dans les années 70, des militants détruisaient des stocks de produits dangereux. Et des œuvres ont déjà été dégradées."

Du côté des musées, on ne commente pas. Directeur des Musées des Beaux-arts, Michel Draguet a écrit sur les réseaux: "Je ne veux plus commenter les agissements d´écoterroristes dont l’action n’a d’efficacité que portée par la force de diffusion des médias. Ces actions sont immatures, incohérentes et nuisibles. Alors que de plus en plus de gens ont faim, elles gaspillent la nourriture pour opposer nature et culture sans que l’opposition ne recouvre quelque fondement."