Deux projets ont été mis en place en 2020 pour inciter des adultes à se reconvertir aux métiers de soins. Trois formations en cours du jour leur sont proposées: baccalauréat en soins infirmiers (4 ans), brevet en art infirmier (3,5 ans), formation aide-soignant (2 ans).

Le programme « choisis les soins » ouvert à tous

Le programme "choisisles soins", initié par le Fonds intersectoriel des services de santé (Finss) et qui vient d’être doté de 24 millions d’euros (voire cadrée), s’adresse à tous les travailleurs quel que soit leur secteur d’activité.

Pour la rentrée scolaire 2021, 446 personnes ont été sélectionnées. "Cette année-là, 33% ont choisi la formation d’aide-soignante, 33% le brevet infirmier, 33% le baccalauréat infirmier ", précise Christine Van Dam, responsable de projets au Finss.

En 2022, 478 candidats ont repris des études avec une nette préférence pour le métier d’infirmier puisque seulement 15% ont choisi la formation d’aide-soignante.

Avant d’entamer leur formation, les candidats sélectionnés ont dû trouver un emploi dans le secteur (maison de repos, hôpital…). "Il s’agit d’un CDI qui leur assure une rémunération pendant la durée de leurs études. Une clause permet à l’employeur et au travailleur de mettre fin au contrat au terme des études."

Le salaire des "étudiants" est financé par le Finss à hauteur du barème IFIC, entre de 2.470,88€ brut/mois à 2.720,78€ pour le baccalauréat infirmier.

Des profils variés

Qui sont ces adultes qui entament une seconde carrière dans les soins de santé ? "On rencontre à peu près tous les profils. En 2021, on a vu arriver un grand nombre de personnes issues des secteurs touchés par le Covid: horeca, commerce, transport,… En septembre dernier, les candidats venaient d’un peu partout, du secteur public comme du privé dont pas mal de travailleuses des titres-services."

L’âge de ces adultes en reconversion oscille principalement entre 30 et 55 ans. Plus étonnant, ces métiers pénibles séduisent également des personnes de 60 ans. "Ce sont souvent des gens qui ont tout donné dans leur premier métier ou n’ont pas été heureux dans une profession qu’ils n’ont pas choisie. Ils ont envie de se lancer dans un métier qui a du sens pour eux. Beaucoup sont motivés par l’aspect humain."

Une bourse, puis une prime pour les chômeurs

En partenariat avec le Forem, Actiris et ADG (germanophone), le Finss offre une bourse de 1500 € par année d’études aux demandeurs d’emploi qui débutent une des formations.

"Quand on a mis en place le projet “ choisis les soins”, on a reçu de nombreux coups de fil de personnes sans emploi qui trouvaient anormal que l’on ne fasse pas appel à elles. On a ainsi créé la bourse puis une prime d’étude. Cette dernière est plus avantageuse: la personne recevra chaque mois, en plus de son allocation de chômage, une prime dont le montant varie de 400 à 750 € en fonction de son statut."

En deux ans, les deux projets ont permis à plus de 1200 francophones d’entamer une formation d’aide-soignant ou d’infirmier.

A ce chiffre, il faudrait encore ajouter les reconversions en interne. Depuis une vingtaine d’années, le projet 600 offre aux travailleurs actifs dans le domaine des soins de santé la possibilité de se former à l’art infirmier. A l’échelle du pays, ils sont entre 400 et 500 à saisir cette opportunité chaque année.

Un solide coup de boost, admet Christine Van Dam "mais il faudra en parallèle faire en sorte que ces professions redeviennent attirantes pour les jeunes et améliorer les conditions de travail pour retenir le personnel en place".