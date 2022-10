Une bombe tactique ? « Aucun sens », dit Poutine

Pour le troisième jour du forum, Vladimir Poutine lui-même est venu livrer le fond de sa pensée globale dans un discours intitulé "Le monde après l’hégémonie ; sécurité et justice pour tous."

L’Ouest, l’ennemi

L’hégémonie dont parle le président russe, c’est celle, réelle ou supposée, des Occidentaux, soit les États-Unis et l’Europe, et plus généralement tous les soutiens de l’Ukraine, accusés une fois de plus de tous les maux de la Terre (escalade des tensions, crise alimentaire, etc.).

Bizarrement, Poutine s’est montré moins belliqueux qu’à l’accoutumée, lui qui "ne se considère pas" comme un ennemi de l’Ouest. Allant jusqu’à expliquer que, "soit nous continuons à accumuler le fardeau des problèmes qui ne manqueront pas de nous écraser tous, soit nous travaillons ensemble pour trouver des solutions pour construire un monde plus sûr".

Hormis cette incise, le président russe est convaincu que l’Occident a conspiré à manipuler l’Ukraine (lors de la révolution Maïdan), poursuivant sur le thème qui obsède – à juste titre – l’OTAN comme les démocraties occidentales: l’éventuel usage d’une bombe nucléaire tactique en Ukraine ou d’une bombe sale (non nucléaire, mais disséminant des éléments radioactifs) sur le sol ukrainien. Un "coup" que prépareraient les Ukrainiens eux-mêmes, sur leur propre sol, pour "effrayer" les Occidentaux, selon Poutine.

Quant à l’utilisation d’une bombe nucléaire tactique, cela n’aurait "aucun sens, que ce soit sur le plan militaire ou politique", a-t-il dit, répétant, comme il l’a déjà fait, que la seule puissance à avoir utilisé la bombe sont les États-Unis, contre le Japon.

Une menace qui « augmente »

Ironiquement, presque au même moment, le ministère des Affaires étrangères russe accusait les États-Unis d’intensifier la menace nucléaire du fait de leur soutien à l’Ukraine: "La menace nucléaire augmente objectivement, tout comme lors de la crise des missiles de Cuba", a commenté la porte-parole du ministère, assurant que "plus les États-Unis s’impliquent pour soutenir le régime de Kiev sur le champ de bataille, plus ils risquent de provoquer un affrontement armé direct entre puissances nucléaires qui peut entraîner des conséquences catastrophiques."