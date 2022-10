Marjorie Heuls, la coach de Derwael: « Nina est plus sensible aux regards extérieurs »

"Je connais Nina depuis qu’elle a 12 ans, l’âge auquel elle a quitté le domicile familial de Saint-Trond pour intégrer le Sport-Études à Gand, preuve de son ambition débordante. Ce qui caractérise le plus Nina, c’est qu’elle s’est donné les moyens de réussir. Tout en ayant un caractère très fort, elle manifeste un réel respect des autres."

Sacrée championne olympique aux barres asymétriques l’an dernier, à Tokyo, après ses titres européens (2017, 2018) et mondiaux (2018, 2019), Nina Derwael est devenue une véritable icône du sport belge. Une notoriété qu’elle a gérée avec un professionnalisme bon enfant répondant aux nombreuses sollicitations, surtout des médias.

Nina et Marjorie se sont donc rencontrées dans le cadre d’une sélection régionale il y a une dizaine d’années.

"D’emblée, j’ai vu chez elle son envie, sa motivation et, surtout, son amour de la gymnastique. Au fil des années, j’ai ressenti son caractère opiniâtre. Elle déteste ne pas réussir et s’énerve quand elle n’est pas efficace. Mais, avec l’expérience, elle a acquis une fameuse confiance. Elle gère le stress."

Et pourtant, quinze mois après son titre olympique, Nina Derwael abordera les Mondiaux, ce samedi, à Liverpool, en repartant de zéro. Ou presque… Honnête, Marjorie Heuls reconnaît avoir un peu douté du retour à la compétition de sa protégée, non pas avant qu’elle reprenne l’entraînement, mais après.

« Pourquoi continues-tu ? »

"Quand nous nous sommes vues, je lui ai posé la question : Pourquoi continues-tu ? Elle m’a alors donné ses arguments. Et j’ai été convaincue. J’ai mis sur pied une organisation et une planification avec comme objectif les Jeux de Paris. Mais vous devez savoir que dix mois sans gymnastique, c’est long. C’est même exceptionnel ! Seule l’Américaine Biles a pu se le permettre. Mais Nina et Simone n’ont pas la même corpulence… Ceci dit, cette pause était indispensable à l’équilibre de Nina. Elle ne pouvait pas continuer à sans cesse repousser certains projets pour son sport. C’est admirable de la voir là."

La Limbourgeoise, désormais âgée de 22 ans, avait effectué un premier pas, durant l’été, en acceptant un rôle de consultante pour la VRT.

"Nina n’était pas prête pour l’Euro, à Munich. Ensuite, j’ai préféré qu’elle ne s’aligne pas en Coupe du monde, à Paris, parce que la compétition avait lieu dans la salle des JO. Je ne voulais pas qu’elle en garde un mauvais souvenir en cas d’échec. Maintenant, je dirais qu’elle est à 80 % de son potentiel. Je serai donc satisfaite si elle réussit son exécution avec le degré de difficulté qu’elle s’est fixé. Tout en sachant que son résultat aura beaucoup d’importance pour elle. Ces derniers temps, j’ai constaté qu’elle était plus sensible qu’avant aux regards extérieurs. Son statut de championne olympique exerce désormais une forme de pression, que nous avons essayé de minimiser avec le psychologue Jef Brouwers, qui la suit et qui est également intervenu lors de sa séparation avec son copain, Siemen Voet. Avec l’éloignement, lui jouant (au football) à Bratislava et elle s’entraînant à Gand, le contexte était devenu compliqué. Sans compter l’inflammation d’un tendon du genou droit qu’elle doit gérer au quotidien. Mais je le répète : c’est admirable de la revoir."

Une reprise en douceur

Une fois lancé, le processus du retour à la compétition de Nina fut long et lent.

"Nous avons procédé par étapes. Après deux mois complètement off, Nina a repris avec une séance par semaine, puis deux. Physiquement, elle avait besoin de temps. Avec les années, elle s’est épanouie dans son sport. Elle y trouve son plaisir et elle mène une vie équilibrée avec ses études. Elle est accessible, ouverte aux autres."

C’est sans doute le secret de sa réussite après une adolescence rythmée par les agrès, dont les barres asymétriques, devenues sa spécialité.

"Elle a un véritable feeling avec cet agrès, qu’elle apprécie beaucoup. Et ses prestations s’en ressentent. En compétition, elle parvient à se concentrer sur elle-même et elle ne sera satisfaite que si la manière ainsi que le résultat correspondent à ses sensations. La gymnastique étant un sport de notes, la pression ne retombe qu’à la sortie et à la lecture de l’appréciation. Mais, croyez-moi, mentalement, elle est très forte. C’est toujours une compétitrice !"

La belle personnalité de Nina Derwael rayonne, notamment sur celles qui l’entourent en équipe nationale.

"Nina aime partager. Elle est très collégiale. Son retour dans l’équipe a été accueilli avec joie par toutes les filles."

Huitième aux Jeux avec Nina, cinquième à l’Euro sans elle, la Belgique visera donc une autre performance dès les qualifications à la M&S Bank Arena de Liverpool.