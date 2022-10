La Belgique a désormais son grand plan «intelligence artificielle»

Concrètement, ce plan consiste en une feuille de route comprenant neuf grands objectifs de travail (lire ci-dessous) et environ 70 axes d’actions afin de, selon Mathieu Michel, "maximiser le potentiel de l’intelligence artificielle et de faire de la Belgique un leader européen en la matière".

Parmi les axes de ce plan, il y a, par exemple, l’amélioration de l’accès aux services cloud, l’identification des formations en matière d’intelligence artificielle ou encore le soutien aux organismes publics afin qu’ils tirent profit de l’intelligence artificielle dans le développement des services publics. "Il s’agit de mesures très concrètes qui visent à faire de la Belgique une smart nation", résume Mathieu Michel.

La santé, axe moteur

Si le secrétaire d’État à la Digitalisation avait choisi les locaux d’UCB pour présenter cette feuille de route, c’est parce que les secteurs du biopharma et de la santé sont au cœur de l’un des axes du plan national.

Chez UCB, l’intelligence artificielle est déjà utilisée pour accélérer la recherche sur les médicaments et optimiser les processus de production.

"On sait que l’économie de demain sera digitalisée et devra intégrer l’intelligence artificielle pour être plus performante", estime Mathieu Michel. "Et une économie plus performante, cela signifie de nouveaux emplois. Pourquoi est-il essentiel pour la Belgique d’avancer rapidement avec l’intelligence artificielle ? Car, lorsqu’on ambitionne d’avoir un taux d’emploi de 80% d’ici à 2030, il faut une économie prospère et compétitive à l’international"

Convergence

Concrètement, ce plan vise aussi à réunir les actions et ambitions en matière d’intelligence artificielle, qui sont quelque peu éparpillées en raison de l’éclatement des compétences entre l’État fédéral, les Régions ou encore les Communautés.

Ce plan veut réunir tout le monde: des petites startups travaillant autour de l’IA, aux grandes entreprises en passant par le secteur public.

Le but est de maximiser le potentiel déjà existant en la matière en Belgique, puisqu’il existe de nombreux écosystèmes autour de cette technologie, pour faire du pays un leader et un précurseur européen.

"Je pense que cette stratégie doit s’inscrire dans une certaine ambition", ajoute Mathieu Michel. "Il est plutôt important de considérer qu’on peut conquérir le monde à partir, par exemple, d’UCB Pharma à Braine l’Alleud. Dans l’innovation, dans le digital, il y a déjà énormément de sociétés qui montrent la voie."

Au niveau fédéral, le plan de convergence sera piloté au niveau du SPF Stratégie et Appui (BOSA). Un comité d’orientation de 12 personnes, avec des personnes issues des administrations compétentes, doit assurer le suivi de ce plan national.

"Toutes les actions prévues dans ce plan sont déjà financées d’une manière ou d’une autre", assure Mathieu Michel. "Chaque action vise un timing différent. Certaines arriveront l’année prochaine. D’autres, comme la création d’une formation tout au long de la vie pour l’ensemble des Belges, prendront plus de temps à se mettre en place. Pour nous, le seul KPI (NDLR: indicateur de performance), important, c’est un taux d’emploi de 80% d’ici 2030."