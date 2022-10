En Chine, les prémisses d’un durcissement autocratique

Un incident

La veille, pourtant, l’ambiance était moins chaleureuse, au moment où l’ancien président Hu Jintao (2003-2013), 79 ans, assis à la gauche de Xi Jinping, était expulsé du Congrès sous bonne escorte, dans l’indifférence générale. Un événement qui n’a pas échappé à la presse internationale, alors que le congrès visait clairement à renforcer l’autorité de Xi Jinping, réélu à la tête du parti, et qui théoriquement peut désormais rester président à vie – il devrait obtenir un troisième mandat présidentiel formel en mars prochain.

Concernant la signification profonde de cet incident, Éric Florence, docteur en sciences politiques et sociales à l’Université de Liège et spécialiste de la Chine, se veut prudent: "Il y a là un jeu subtil par rapport à ce que les dirigeants, et Xi Jinping au premier chef, souhaitent montrer ou laisser entrevoir. Cela appelle en retour la question suivante: que souhaite donc le pouvoir actuel montrer et quel message entend-il faire passer auprès des membres du Parti, de la population chinoise et de l’étranger plus généralement?"

Contre nous de la corruption

Un coup d’œil au discours de Xi Jinping le 16 octobre dernier, lors de l’ouverture du Congrès, donne quelques pistes sur ce qui se trame au sein même du parti: "La tâche de détruire le terreau de la corruption reste difficile. Nous avons déjà pris une série de mesures pour régler ces problèmes et nous devrons redoubler nos efforts en ce sens", a lâché le président chinois.

Il faut dire que ce dernier a été "choisi par le Parti avant 2012 afin de remédier à un certain nombre de dérives, dont la plus importante est sans conteste la corruption et les alliances à tous les niveaux de la hiérarchie entre pouvoir politique et pouvoir économique et financier", abonde Éric Florence, qui note que "les dix années de mandat de Xi Jinping ont vu sur le plan des contestations un rétrécissement sans précédent depuis 1978 des espaces publics de contestation et d’interpellation du pouvoir. Cela correspond au fait que depuis 2012, la notion de ‘sécurité nationale’ occupe une position absolument centrale dans les priorités du régime et cela même avant le développement économique et la croissance."

L’ennemi intérieur

Alors que la politique "zéro covid" a vu naître d’inédits (quoique sporadiques) mouvements de contestation, Xi Jinping comme le parti ont déjà montré qu’ils étaient prêts à aller très loin pour garantir la "sécurité nationale". "L’idée que le pays et le parti sont constamment menacés, se traduit notamment par une répression accrue au niveau interne qui a visé plus particulièrement les avocats, les membres de la société civile, les académiques, les ethnies minoritaires (on pense notamment à la situation dramatique des Ouïgours au Xinjiang) et la destruction systématique des libertés publiques à Hong Kong depuis 2020", estime Éric Florence, qui constate également que "le fait que des contestations aient été rendues visibles ces derniers temps reflète probablement la montée des tensions au sein même du pouvoir."

Un pouvoir qui s’est montré très clair sur sa fermeté, y compris sur la délicate question de Hong Kong… où "l’ordre a été rétabli", s’est félicité Xi Jinping, assurant que le régime continuerait de "réprimer résolument les forces" cherchant à "déstabiliser la région" (idem à Macao, autre zone économique "libéralisée" en Chine.

Ni Dieu, ni le diable

Quant à Taïwan, où la situation a chauffé cet été suite à la visite de la présidente américaine de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, Xi Jinping et le parti estiment avoir illustré leur "ferme détermination et [leur] forte capacité à s’opposer à l’‘indépendance de l’île" – référence aux exercices militaires qui ont suivi la visite américaine sur l’île "sécessionniste" depuis 1949.

L’objectif - connu de longue date - consiste toujours à "réaliser la réunification totale de la patrie et consolider le soutien de la communauté internationale au principe d’une seule Chine"… à ceci près que le pays ressent, aux dires du président chinois, des "pressions extrêmes imposées par l’extérieur". Rien d’insurmontable, comme toujours : après tout, les Chinois ne craignent "ni Dieu, ni le diable", a glissé l’homme fort de l’empire du Milieu.