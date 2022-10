Un habitant de Durbuy âgé de 28 ans pourrait bénéficier d’une peine de probation autonome devant la cour d’appel de Liège pour avoir porté des coups et harcelé, notamment téléphoniquement, son ancienne compagne, une dame qui a d’importants soucis psychiques. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le prévenu a fait forte impression lors de son passage devant le magistrat. Il n’a pas été des plus aisé pour Me Sophie Gorlé, son avocate, de défendre l’intéressé.

2. Un policier de la route s’en prend à un collègue

Ce n’est pas courant que deux policiers en viennent aux mains et qui plus est, lorsque les coups sont portés par le supérieur hiérarchique.

Le policier le plus haut gradé voulait fêter Noël, mais aussi fêter avec son équipe les excellents résultats de la police de la route qui a permis l’interpellation et l’arrestation de plusieurs dealers transitant par nos autoroutes.

L’ambiance dans ce café était bon enfant. Les policiers jouaient aux fléchettes et buvaient quelques bières spéciales.

En principe, rien n’aurait dû dégénérer. Mais le chef de service aurait pourtant dû se montrer prudent avec la consommation d’alcool.

4. Il avait laissé ses animaux à l’abandon

Plusieurs associations de défense du bien-être animal sont intervenues au sein de la propriété de Bernard (prénom d’emprunt) afin de saisir plusieurs bêtes. Deux bovins maltraités et lourdement négligés avaient notamment été sauvés par Animaux en Péril.

En plus des bovins saisis, des cadavres ont également été découverts par les bénévoles dont trois brebis et cinq agneaux dans une prairie. "Ces animaux sont malheureusement morts après avoir été laissés à l’abandon", a indiqué le représentant du ministère public. "Les agneaux avaient à peine 10 jours et sortaient du ventre de leur mère. Ils étaient d’ailleurs toujours liés à la brebis par le cordon ombilical! Après leur mort, ils ont servi de nourriture aux animaux sauvages vu l’état dans lequel les ovins ont été trouvés."

Aujourd’hui, le prévenu ne possède plus aucun bovin. "Mon client reste tout de même attristé par la saisie de son chien le jour des faits".

5. Acquittement ou 10 mois de prison avec sursis pour l’abbé?

Un prêtre de 73 ans honorablement connu dans sa paroisse et la région et qui est à l’initiative de plusieurs mouvements sociaux est poursuivi pour abus de confiance au préjudice d’une ancienne paroissienne, aujourd’hui décédée.

"Tout est parti d’une plainte à la police, en octobre 2018, d’une dame de 87 ans résidant au home de la Knippchen à Arlon. Cette dame explique que très croyante, elle donne régulièrement de l’argent pour la paroisse Saint-Donat et que depuis quinze ans, l’abbé Paul Hansen l’accompagne pour ses retraits bancaires. Mais elle ajoute que depuis trois ans, son grand âge ne lui permet plus de sortir du home, que l’abbé continue par contre à procéder à ses retraits à partir de sa carte bancaire et que l’abbé lui a refusé de lui remettre cette carte."

Si les enquêteurs n’ont trouvé aucune anomalie sur les comptes de la fabrique d’église et des œuvres paroissiales, il en est autre chose pour les comptes personnels de l’abbé.

6. Un trio de «pros» pour répondre de 40 faits de vols en province de Namur

Si la thèse du parquet est exacte, c’est une association de malfaiteurs particulièrement dynamique et efficace qui a été démantelée après avoir commis plus de 40 faits de vols d’outillage dans des véhicules de chantier et de vols dans des habitations en 2020 et 2021, un peu partout dans l’arrondissement judiciaire de Namur. Et cela au bout d’ une enquête " longue et fastidieuse ", comme la qualifie la substitute Audrey Séminara, dans son réquisitoire devant le tribunal correctionnel ce jeudi.