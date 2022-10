Adamo en archives et en chansons

Le film commence par Tombe la neige, sans doute le plus grand succès du chanteur, celui qui lui permet de se faire connaître dans le monde entier. Une chanson tragique inspirée par une fiancée qui l’a laissé en plan lors d’un rendez-vous galant un soir d’hiver… Une chanson qu’il ne cesse d’interpréter sur toutes les scènes du monde, de Bruxelles à Tokyo, de Paris à Valparaíso, devant une foule toujours enthousiaste.

Pourtant, le départ dans la vie est plutôt difficile. Le premier souvenir d’Adamo, c’est un train à vapeur en gare de Milan. En février 1947, la famille Adamo quitte Comizzo en Sicile pour s’établir en Belgique, du côté des mines de Mons. "Le noir était partout, témoigne le chanteur. Il y avait des terrils, les parois des baraquements étaient noires avec des grains de charbon qui scintillaient… […] Mais il y avait la solidarité de l’immigré."

Télécrochet et premier succès

La suite, on la connaît: une première chanson ( Si j’osais) composée sur la guitare offerte par son grand-père, une victoire à un télécrochet organisé par Radio Luxembourg en 1960, un premier succès timide avec Sans toi ma mie en 1963 suivi rapidement par Tombe la neige, Vous permettez, Monsieur ?, La Nuit, Les filles du bord de mer, Mes mains sur tes hanches… Autant de tubes qui lui permettent de rivaliser avec les Beatles dans les hit-parades !

Cette époque est aussi celle d’un drame: la perte de son père Antonino, qui se noie le 7 août 1966, sur la plage de Punta Braccetta, près de Marina di Ragusa au sud de la Sicile. Un événement qui marquera à jamais le chanteur… Vous l’aurez compris, le film Adamo, ma vie, la vraie raconte le combat artistique et humain qu’Adamo mènera tout au long de ses 60 ans de carrière. Il raconte aussi un homme et son époque, humble, soucieux des autres, de sa famille, de son public. Respectueux aussi, parfois peut-être un peu trop. Mais qui ose aussi s’engager pour des causes qu’il estime juste, comme lorsqu’il chante Inch’Allah en 1967.

