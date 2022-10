Accidents aux passages à niveau: davantage de victimes sur les 6 premiers mois de 2022

L’accident survenu samedi vent s’ajouter à la quinzaine d’accidents déjà recensés en ce début 2022. "Le nombre d’accidents enregistrés par Infrabel au cours des 6 premiers mois de cette année est relativement stable par rapport à la même époque en 2021. On en a recensé 18 contre 16 l’année passée", analyse Frédéric Sacré, attaché de presse. En 2021, au total, 46 accidents sont survenus à un passage à niveau. Un chiffre stable, nous confirme l’attaché de presse.

En se plongeant à notre demande sur les chiffres des victimes pour ce début d’année, Frédéric Sacré a cependant eu une mauvaise surprise : le bilan pour les 6 premiers mois de 2022 est bien plus lourd. Infrabel dénombre déjà 7 morts et 3 blessés graves (contre 5 morts et un blessé grave).

En 2021, 14 passages à niveau ont pourtant été supprimés, pour un budget de 39 millions (avec des subsides de l’Europe). "Nous supprimons en moyenne 15 passages à niveau chaque année. Depuis la création d’Infrabel en 2005, 422 passages à niveau ont été supprimés sur l’ensemble du réseau."

Un réseau qui, au 1er janvier 2022, en comptait toujours 1 650. Cette moyenne de 15 passages supprimés pourrait cependant diminuer. Car supprimer un passage à niveau, c’est coûteux et ça peut être sensible localement. Avec la SNCB qui doit trouver dégager de nouveaux moyens, l’entreprise pourrait revoir sa politique à la baisse.

Sur base de ces chiffres, Frédéric Sacré est formel : aucun problème de passages à niveau (barrières, alertes sonores) n’est à l’origine d’un accident. "Une fois, en juin 2019 en Flandre, un accident a engagé la responsabilité d’Infrabel. Mais là aussi, il n’y a pas eu de problème au passage à niveau."

Infrabel est donc quelque peu dépourvu. "Sur 10 accidents, 4 ou 5 sont dus à une transgression (slalom entre les barrières), 4 ou 5 sont des" voitures tombées en panne " sur les voies, en réalité des négligences et finalement un accident sur 10 est causé par des conditions météo.

Une des solutions passerait finalement par une augmentation des actions de répression. Une question qui relève de la police.

L’automne, période accidentogène

Les données sont claires, le nombre d’accidents aux passages à niveau augmente toujours au même moment : en automne, au cours des mois d’octobre, de novembre et de décembre. Essentiellement à cause des routes grasses et du soleil rasant.

Les victimes des accidents aux passages à niveau ?

Principalement des voisins. "Ils sont impliqués dans près de 7 accidents sur 10", précise Frédéric Sacré.

Quels réflexes à avoir ?

Voici les 3 conseils d’Infrabel si vous vous retrouvez en mauvaise posture à un passage à niveau : 1. Avant tout, se mettre en sécurité!

2. Prévenir les services de secours afin de stopper le trafic des trains

3. Se localiser en communiquant les infos indiquées sur le poteau du passage à niveau.