Accident mortel devant Saint-Luc: « La justice immanente a déjà rendu son jugement: il sera handicapé à vie »

Dix ans plus tôt, il militait pour la sécurité des piétons

L’avocat s’interroge sur ce qui est passé dans la tête ce jour-là du jeune motard qui partait rejoindre sa copine à Bruxelles et qui doit, aujourd’hui, répondre d’une prévention d’homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution. "Il n’avait aucuns antécédents judiciaires et n’était nullement connu du tribunal de police, relève Me Rivière. Ce n’était pas un fou furieux de la route; c’est un homme au caractère calme et réservé. Il s’agit d’un comportement d’autant plus incompréhensible qu’en 2012, alors qu’il avait 15 ans et était élève à l’Athénée Campin, il était à l’initiative d’une campagne de sensibilisation à la protection des piétons devant l’école du Château après qu’une jeune fille y avait été renversée…"

« À chaque élancement, murmura le prénom de Cheyenne »

L’avocat ne s’est que très peu attardé sur la peine, sur celle de la "justice des hommes" qui sera prononcée par le président du tribunal de police le 24 novembre prochain. "Par contre, la justice que l’on appelle immanente, par laquelle le bien est récompensé et le mal puni, il n’a pas fallu attendre pour que la sentence soit rendue, ajoute Me Rivière. Elle a frappé immédiatement: trois jours de coma, 15 jours de soins intensifs et une paralysie importante du bras gauche. Il restera handicapé à vie, et le permis moto, c’est fini pour lui; la justice immanente s’en est chargée! À côté de cela, il continue à souffrir de douleurs neuropathiques sévères qui sont incurables. À chaque élancement, fourmillement, sensation de brûlures… à chaque douleur… murmura dans son corps le prénom de Cheyenne. Sans oublier le remords psychologique qui le poursuivra toute sa vie."

Des regrets et des excuses ont été exprimés, à la barre du tribunal, par Antoine.