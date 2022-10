Bienvenue au pays des potirons. Roodt-lès-Ell, au Grand-Duché, est bien la capitale des citrouilles en ce temps de Halloween. Faramineux ! 120 000 potirons, c’est ce que vendra Christian Hahn. Le fermier a commencé à l’âge de 17 ans, et le voilà la référence dans un secteur de niche au Luxembourg. Une vingtaine de milliers sont vendus à la ferme même. Il est le fournisseur attitré d’une vingtaine de supermarchés Cactus.

2. RÉGIONS | Les anciennes boîtes aux lettres de Bpost retrouvent leur éclat

Les vieilles boîtes aux lettres qu’utilise encore Bpost ne se comptent plus que sur les doigts des deux mains. Contrairement aux petites boîtes rouges plus récentes, les anciennes sont des colosses en fonte. Elles ont traversé les décennies dans un relatif anonymat. Les habitués des rues et des quartiers où elles ont résisté au temps et où elles sont encore installées ne les remarquent parfois même plus. Une indifférence qu’on peut imputer à l’état de ces vieilles boîtes aux lettres, qui ont perdu tout leur éclat.

C’est dans l’optique de sauvegarder ces témoins du passé et de leur offrir une seconde jeunesse que Bpost entreprend depuis plusieurs mois une campagne de restauration des anciennes boîtes aux lettres.

3. RÉGIONS | Une BD de Jarbinet inspirée de la bataille des Ardennes à Stavelot

Les habitants de Stavelot et de Trois-Ponts l’ont peut-être aperçue, une colonne d’une dizaine de véhicules datant de la deuxième guerre mondiale, des dodges WC52 et des jeeps, ont traversé la région ce jeudi matin. Ce convoi, un peu exceptionnel, a été rassemblé par l’auteur de bandes dessinées, Philippe Jarbinet. À l’occasion de la sortie du dixième tome de sa série Airborne 44, il a voulu créer un moment de partage pour la présenter.

4. RÉGIONS | Un parc enchanté pour Halloween

Le parc enchanté d’Halloween, c’est ce que la commune de Bernissart propose au public ce samedi 29 octobre. La maison rurale de Blaton et le parc Posteau qui la jouxte revêtiront leur costume de circonstance pour fêter Halloween.

5. RÉGIONS | Des chiens de chasse divaguent sur l’autoroute

Jeudi en matinée, sur l’autoroute, la circulation a été perturbée pendant presque trois quarts d’heure par un chien de chasse apeuré qui passait d’un côté et de l’autre de la berme centrale, rendant la circulation dangereuse. Un phénomène fréquent en période de chasse.

6. RÉGIONS | Un cabinet de curiosités pour retracer les 500 ans de l’étang

L’étang de Virelles, c’est une histoire vieille de plus de 500 ans. À l’origine, il a été créé pour alimenter une forge en eau toute l’année. Depuis lors, cette terre des princes de Chimay a connu bien des activités! Lieu de chasse, de pêche, de travail, de tourisme, d’amusement, il a finalement été transformé en réserve naturelle en 1983. Dans le but de partager cette riche histoire, l’Aquascope de Virelles a décidé de créer un cabinet de curiosités.

7. RÉGIONS | Ocquier va réhabiliter l’image des sorcières

Après deux premières expériences menées à Grand-Marchin en 2020 et Vierset-Barse (Modave) en 2021, c’est à Ocquier (Clavier) que le centre culturel OYOU va proposer toute une série d’animations en cette période de Toussaint. Des animations reprises sous le thème général "À la vie, à la mort". Objectif: évoquer la place de la mort dans nos sociétés, aborder l’imaginaire et les peurs qui les accompagnent, sans tabou et avec une certaine légèreté.

8. Nostalgie et sueurs froides au 7e Aaaargh festival

Du 28 au 31 octobre, le 7e Aaaargh – Retro Film Festival revient, au Quai 22, pour une troisième édition toujours aussi horrifique et nostalgique. L’occasion de découvrir onze films et des sessions de courts-métrages riches en sensations fortes et parfois témoins d’une époque révolue.

9. CULTURE | Stephan Eicher: une ode à la légèreté

Dès l’ouverture de ce 16e album studio, on se laisse cueillir par un piano qui martèle une mélodie lumineuse. On retrouve cette sensation joyeuse le long des 12 titres. Et ça fait un bien fou.

Pourtant, le contexte avant son écriture n’était pas franchement enviable. La perte de ses deux parents en très peu de temps, une opération dangereuse près des cordes vocales et cette pandémie qui a mis les artistes au repos forcé.

10. À la télé ce vendredi soir: Adamo en archives et en chansons sur La Une

Après Hadja Lahbib en 2021, c’est au tour du réalisateur français Patrick Jeudyde se pencher sur la vie d’Adamo, dans un documentaire de deux heures, composé de nombreuses images d’archives commentées par Daniel Auteuil (qui prononce Jèmappes pour parler de Jemappes, mais on lui pardonne) mais aussi d’interventions d’Adamo lui-même.