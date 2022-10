En effet, dans le cadre du projet, la première phase des travaux de la station "Gare des Guillemins" va débuter… elle devrait se poursuivre jusqu’au début du mois de janvier.

Comme on le précise chez le constructeur, cette station majeure sur le parcours de la première ligne de tram "deviendra un pôle d'échange multimodal central sur le tracé".

L’emprise du chantier qui débute sera localisée sur une partie de l’esplanade des Guillemins. Ces travaux consistent à la mise en place des multitubulaires, du coulage de la plateforme et seront suivis par la pose des voies ferrées. Ils n’auront pas d’impact sur la circulation automobile et sur les bus. Les travaux situés sur l’avenue Blonden et sur le carrefour formé par la rue Paradis et la rue de Serbie se poursuivent dans la même configuration.

Les prochaines phases de chantier concernent la réalisation de la plateforme du tram vers la rue Varin.

Sens inversé rue Varin

En situation définitive, le tronçon de la rue Varin situé entre la rue Mambour et la rue Bovy (soit le début de la rue en venant de la gare) deviendra piéton. Le sens de circulation de la rue Varin se verra inversé et la rue Bovy sera mise en voie sans issue et accessible uniquement pour les taxis et les piétons.