Tout sur la mère

Aussi parce que c’est le premier roman publié, mais le 5e qu’elle écrit. "Un très long parcours du combattant. Je ne suis pas ce genre d’écrivains qui ont posté leur manuscrit par la poste et qui ont été édités tout de suite." Elle dit ça, pas pour se plaindre, mais pour expliquer qu’au moment de la rédaction de celui-ci, elle avait "abandonné tout espoir". "J’ai écrit ce livre avec une grande liberté parce que je ne pensais plus du tout être éditée."

Le point de départ: une psychanalyse ratée. Alors pour régler le "dossier maternel", elle a décidé de "s’y coller toute seule". Par écrit. Sans aucun plan, si ce n’est d’être "la plus honnête possible à commencer par (être honnête) avec moi-même".

Il est question d’un triangle amoureux, de trois générations de femmes. Et des relations compliquées entre la narratrice, sa mère et sa grand-mère. Un lien mère-fille qui ne se tisse pas, une mère pas facile, mais "la narratrice n’est pas facile non plus, elle n’a pas le beau rôle dans l’histoire, il n’y a pas de complaisance. C’est peut-être juste une rencontre qui ne s’est pas faite. Ilfaut essayer de sortir de cette logique de responsabilité. Il faut être deux pour que ça foire, aussi."

Il y a Rose, une grand-mère moderne et traditionnelle à la fois, romantique et entière, très présente dans l’éducation de sa petite-fille. Et Reine, une mère qui n’aurait peut-être pas voulu l’être. "Le titre a lancé la musique du livre. Ma mère commençait vraiment beaucoup de ses phrases par Du temps de ma splendeur. Je ne sais pas ce qu’elle aurait voulu en fait. C’est surtout quelqu’un de très insatisfait. La narratrice sent un fragment de regret et de reproche dans Du temps de ma splendeur . C’est un peu “avant que je ne doive changer ma vie pour toi”."

Un livre très personnel et pourtant, Aurélie Djian ne nomme jamais sa narratrice, à peine évoque-t-elle son surnom. Et elle tient à l’étiquette "roman". "Oui, bien sûr qu’il y a une part autobiographique, mais il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d’imaginaire, j’ai beaucoup déplacé, beaucoup inventé. Ça a l’air vrai et c’est le pacte de l’autofiction, mais c’est un roman, j’y tiens."

Aurélie Djian, « Du temps de ma splendeur », Julliard, 176p.