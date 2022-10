« Parler budget, c’est passer pour une femme vénale »

Titiou Lecoq, l’écriture de ce livre part d’un constat, celui de vos propres failles en matière de gestion financière.

En réalité, c’est en travaillant sur le rapport à l’argent de Balzac, pour Honoré et moi, que j’ai fait ma propre introspection sur le sujet. Dans mon couple, je parlerais non pas de failles mais plutôt d’impensés. On ne s’était jamais mis autour de la table pour se demander : "Ok, comment on s’organise niveau finances ?" Et pourtant, nous avions des enfants et un appartement en commun!

Dans Le couple et l’argent, vous retracez tout le parcours de vie d’une femme, de l’enfance à la retraite. Ce qui est frappant, c’est que dès le départ, hommes et femmes ne partent pas avec les mêmes chances. Cela commence avec un élément aussi anodin que l’argent de poche.

Grosso modo, les parents donnent un peu moins d’argent de poche aux filles qu’aux garçons. En France, la différence est en moyenne de 4 euros. Cela ne signifie pas que les parents privilégient l’un par rapport à l’autre. Mais ils auront plutôt tendance à offrir des cadeaux à leur fille, et à donner de l’argent de poche à leur fils. Le problème, c’est que cela crée un rapport très genré à l’argent. Les filles sont assignées à une position de demandeuses, pendant que les garçons s’exercent à gérer un budget. C’est important, car on touche ici à la notion d’éducation financière.

L’éducation financière dès le plus jeune âge serait déjà une clé pour éviter ces inégalités ?

C’est un aspect fondamental. Personnellement, lorsque je suis arrivée sur le marché du travail, je me suis rendu compte qu’on ne m’avait jamais appris à lire une fiche de paie! Il faut que l’école s’empare du sujet. Je crois qu’elle ne le fait pas, au-delà des filières spécialisées, parce que l’argent est un sujet politique, et qu’elle estime que ce n’est pas son rôle d’en parler.

Le moment critique pour la femme reste, selon vous, celui de l’emménagement, de la vie à deux.

Oui, car c’est le moment où le couple met au point son organisation financière. S’il y a un compte commun, est-ce que les deux partenaires mettent la même somme ? Ou faut-il plutôt verser un pourcentage de son salaire ? Lorsqu’on emménage, on a rarement envie de parler d’organisation financière parce que cela revient à envisager une éventuelle séparation. Mais mieux vaut évoquer le sujet rapidement, car on constate que peu de couples reviennent sur le contrat de départ.

Pour grossir le trait, il faut envisager le pire scénario dès le début de la vie conjugale.

Ce que je conseille aux femmes, c’est de se protéger financièrement. Si vous avez le plus petit revenu du couple, pensez à participer aux grosses dépenses, celles qui vaudront quelque chose plus tard. Je pense à un emprunt pour la voiture, pour un achat immobilier, etc. Ce n’est pas parce qu’on a le plus petit salaire qu’il faut se contenter des dépenses du quotidien. Cela dit, c’est loin d’être acquis. En France, entre 1998 et 2015, l’inégalité de patrimoine entre femmes et hommes s’est creusée, et est passée de 9 à 16%…

Après l’emménagement, il y a l’arrivée de l’enfant.

Les inégalités économiques, qui sont de 7% chez les couples sans enfants, passent à 23% après la naissance du premier enfant. L’explication principale est celle du temps partiel, que l’on fait porter sur le plus petit salaire. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que cette décision engendre de nombreuses conséquences : au-delà du salaire réduit, la femme aura moins d’opportunités professionnelles, car le monde du travail assimile le temps partiel à un désinvestissement. Elle aura aussi tendance à refuser un travail plus rémunérateur, mais moins proche de son domicile pour des raisons familiales, par exemple.

Peut-on dire que les femmes s’intéressent moins à l’argent que leurs homologues masculins ?

La construction de la féminité dans notre société, c’est le don. Le problème, c’est qu’on considère que s’occuper des autres fait partie du travail naturel des femmes. C’est d’ailleurs pour cela qu’on les retrouve dans les métiers du care, dans le secteur social. S’intéresser à l’argent serait presque contre-nature. À cet égard, on a toutes en tête une espèce de stéréotype, de repoussoir, qui est l’image de la femme vénale. Si on commence à discuter budget, on a peur de passer pour cette femme-là. Pourtant, cette "femme vénale", c’est juste une femme qui se comporte comme un homme.

Vous dites que cette idée de don est une construction sociale, dont on peut se défaire. Vous conseillez aux femmes d’être actrices de leur trajectoire financière ?

Oui! Ne serait-ce qu’en se renseignant, en s’intéressant aux bases de l’éducation financière. Je ne parle pas ici d’investir dans les cryptomonnaies! Mais déjà simplement de se pencher sur cette question de l’argent.

Titiou Lecoq, « Le couple et l’argent », L’Iconoclaste, 283 p.