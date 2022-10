Dani Klein en piano-voix, comme si elle était chez vous

Cerise sur le gâteau, ce retour devrait même se prolonger prochainement par un nouvel album de Vaya Con Dios.

Dani, c’est en quelque sorte grâce à la pandémie et aux confinements successifs que l’on assiste à votre retour…

C’est vrai. Il fallait que je m’occupe, sinon j’allais devenir zinzin. Et Kenny Gates (NDLR: le patron de Pias) est arrivé avec ce projet de collection d’albums piano-voix au bon moment. Et comme je pouvais voir deux personnes en même temps au maximum, autant que ce soit des gens avec lesquels je travaille (sourire).

Vous aviez déjà pensé à reprendre vos morceaux en piano-voix ?

Jamais !

Pourquoi ?

Parce que pour moi, une fois que les chansons sont faites, elles sont faites. Je ne reviens plus dessus. D’ailleurs, j’ai eu quelques réserves quand Kenny me l’a proposé. Je me demandais vraiment si cela allait intéresser les gens…

En plus, dans Vaya Con Dios, il n’y avait pas de piano à l’origine…

Non. Et c’est vrai que c’est une autre approche. C’est pour cette raison d’ailleurs que j’ai fait appel à William Lecomte, qui a accompagné Vaya Con Dios sur scène pendant longtemps. C’est un pianiste hors pair. C’est lui qui a fait tous les arrangements et cela a été du boulot. Il a fallu trouver les bonnes tonalités. Avec l’âge, ma voix a baissé.

Quant à</h3><h3 class="exergue">Johnny,</h3><h3 class="exergue">je ne veux plus la chanter, car je ne suis plus du tout d’accord avec ce qu’elle dit. J’étais sans doute un peu naïve et idiote au moment où j’ai choisi ce texte.

Comment s’est opéré le choix des douze titres qui composent cet album ?

On m’a demandé de prendre des chansons qui ont bien marché. On y retrouve Just a friend of mine, Puerto Rico, Nah Neh Nah et What’s a woman.

Don’t cry for Louie, je ne sais plus la chanter. Quant à Johnny, je ne veux plus la chanter, car je ne suis plus du tout d’accord avec ce qu’elle dit. J’étais sans doute un peu naïve et idiote au moment où j’ai choisi ce texte. Le reste de l’album, ce sont donc mes choix. Je voulais par exemple absolument que Comme on est venu (NDLR: chanson sur les religions) et La pirogue (NDLR: chanson sur les migrants) soient dessus, car ces textes vivent avec moi en permanence. Ils sont toujours d’actualité, rien n’a changé. Aux États-Unis, la religion est en train de prendre le dessus. On peut croire en Dieu, c’est un choix personnel. Mais personne n’a le droit d’imposer sa foi ou de parler au nom de Dieu. Quant aux migrants, on en entend parler tous les jours.

Pour « Comme on est venu », c’est votre fils Simon LeSaint, qui en a écrit la musique.

Il l’a écrite pour un groupe de hip-hop bruxellois CNN199. Ensuite, j’ai repris la musique mais j’ai changé le texte. Je n’ai gardé que "Comme on est venu, on repartira".

Il y a des choses inexplicables. Parfois, quand j’écoute la radio, je me demande comment certains morceaux sont arrivés jusque-là, alors qu’il y a des pépites que l’on n’entend jamais.

Depuis lors, votre fils est devenu l’un des acolytes de Stromae… Vous en êtes fière ?

Oui, bien sûr. Déjà parce qu’il est capable de le faire et en plus il s’amuse bien. Je suis contente pour lui.

Quant aux textes de ces deux chansons, ils ont été coécrits avec Uman…

Oui. C’est un artiste belge qui n’a pas le succès qu’il mérite. Je ne comprends pas. Quand je l’ai vu pour la première fois, je m’étais dit que cela allait devenir énorme. Eh bien, non ! Pourquoi ? Je ne sais pas. Il y a des choses inexplicables. Parfois, quand j’écoute la radio, je me demande comment certains morceaux sont arrivés jusque-là, alors qu’il y a des pépites que l’on n’entend jamais.

Dans les pays de l’Est, je pourrais faire un concert d’une heure et demie en chantant</h3><h3 class="exergue">Nah Neh Nah</h3><h3 class="exergue">(rires).

Vous, vous avez été étonnée par le succès de l’une de vos chansons ?

Je dirais Nah Neh Nah. Ce n’est pas ma préférée, et finalement c’est celle que tout le monde retient. Dans les pays de l’Est, je pourrais faire un concert d’une heure et demie en chantant Nah Neh Nah (rires).

Vous parlez de concerts, il y en a qui sont prévus avec cet album ?

Non. Je suis incapable d’en donner pour l’instant, car j’ai des "crasses" qui se mettent sur la voix. En studio, je peux réenregistrer, mais en concert, je n’ai aucun contrôle. J’ai un rendez-vous chez un spécialiste et j’espère qu’il va déterminer la cause. Mais de toute façon, je n’ai pas envie de me lancer dans des grandes tournées. Déjà juste pouvoir chanter lors d’une fête pour des amis, ce serait bien.

Cet album, c’est aussi l’occasion de vous replonger dans une série de souvenirs et d’anecdotes…

Oui, cela revient comme ça, plic-ploc. Pour le clip de Nah Neh Nah, par exemple, je me souviens que Jean-Michel Gielen donne un coup de manche de guitare à une danseuse… C’était un clip enregistré en une seule prise, lors de nuit la plus courte de l’année. Comme on n’avait pas l’occasion de recommencer 250 000 fois la prise, on l’a gardée.

Quel regard avez-vous aujourd’hui sur vos débuts, en 1985 et le succès de votre premier album en 1988 ?

C’est quelque chose en quoi on n’ose pas croire. Ma mère me disait tout le temps « il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus ». Il y a donc une sorte d’euphorie. Moi, je rêvais de prendre l’avion comme on prend le bus et de dormir dans des hôtels 5 étoiles. Et après l’avoir fait pendant un an, vous vous rendez compte que ce n’apporte rien. Passer son temps dans les aéroports, c’est stérile. Et puis il y a tous les problèmes avec les musiciens, l’organisation des concerts… Bref, ce n’est pas aussi glamour que cela en a l’air. Et cela cause un stress important. D’ailleurs, moi, j’ai fait de l’alopécie à cause de ça.

Votre meilleur souvenir à l’étranger, c’est quoi ?

Je dirais l’Angola. C’est la seule fois où l’on a joué deux soirs de suite pour un public africain. Ils ont mis une ambiance… J’ai aussi le souvenir d’un concert au Lycabettus à Athènes où le public a défoncé les grilles. On aurait cru qu’on était les Beatles ! (rires) Il y a plein de chouettes souvenirs comme ça…

Mais aucun à Puerto Rico, que vous chantez…

Non, nous n’y sommes jamais allés. Peut-être que c’est le moment… Cela pourrait boucler la boucle, ce serait bien. Je vais suggérer à la maison de disques d’aller tourner un clip là-bas… (rires)

Vaya Con Dios, « What’s a Woman », Pias.