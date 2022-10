Brésil : fin de campagne (littéralement) explosive

Qui de Lula ou Bolsonaro sera élu président du Brésil à l’issue du second tour de la présidentielle ce dimanche 30 octobre? Si l’on s’en réfère aux derniers sondages, la victoire reviendrait au socialiste Lula, à trois ou quatre points de pourcent près. Mais la prudence reste plus que jamais de mise; au premier tour, certains sondages prédisaient une victoire de Lula au premier tour, et surtout, aucun n’avait anticipé le score du candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro, bien au-dessus de la barre des 40% des voix (43,2 selon le décompte final).