Retards, trains supprimés : ras-le-bol sur le rail

"La SNCB reçoit les plaintes des passagers, mais nous aussi. Or, depuis 2-3 mois, elles sont de plus en plus nombreuses, notamment en ce qui concerne les suppressions de trains, affirme Gery Baele, porte-parole de l’association. En de nombreux points du réseau, a fortiori dans les zones faiblement peuplées, les usagers ont le sentiment d’être abandonnés. " Je pense notamment à ces étudiants d’Antoing, empêchés d’entrer dans un train à plusieurs reprises en raison d’un nombre réduit de voitures. "

Selon l’ASBL, la cause de toutes ces déconvenues ne fait aucun doute : les travailleurs de la SNCB et d’Infrabel sont trop peu nombreux pour mener à bien leurs missions. Le taux d’absentéisme frôlerait par ailleurs les 15%.

« On a comprimé tout ce qui pouvait l’être »

Sur le banc syndical, on confirme ces observations. "Pour le moment, 3500 trains sont supprimés tous les mois. Cela signifie concrètement que 3,5% du plan de transport actuel n’est pas exécuté. Et le plus interpellant, c’est que 15% de ces suppressions sont dues à un manque de personnel. Il y a un an, seuls 3% des trains ne roulaient pas pour cause d’effectifs réduits, avance Pierre Lejeune, président national CGSP Cheminots. On a multiplié ce chiffre par cinq en l’espace d’un an! Cela donne une idée de l’ampleur du problème !"

"Ce phénomène de trains supprimés en raison du manque de personnel est relativement neuf", précise Marianne Lerouge, responsable du secteur rail à la CSC Transcom. "C’est finalement le résultat d’un désinvestissement, en cours depuis plusieurs législatures. En 2015, 20 % des moyens de l’entreprise ont été supprimés. C’est colossal! Et pour faire des économies, on a notamment coupé dans le personnel."

Résultat : des départs à la retraite n’ont pas été remplacés. À titre d’exemple, cela représente 600 emplois perdus entre septembre 2021 et 2022. Le système de "réserve" des conducteurs et accompagnateurs de train en cas d’absence a également été évincé. "Avant, vous aviez du personnel qui restait en stand-by et qui pouvait remplacer les malades au pied levé. Aujourd’hui, cela n’existe plus, car il a fallu faire des économies", rappelle Marianne Lerouge.

Sans grande surprise, les difficultés se sont accumulées pour le personnel en place. "On a comprimé tout ce qui pouvait l’être. On est donc face à un personnel qui ne peut plus nécessairement prendre ses jours de récupération, qui est plus souvent en maladie, en burn-out. Ce n’est plus tenable. [...] Cette dégradation des conditions de travail s’est amorcée il y a plusieurs années, mais éclate véritablement aujourd’hui."

Appel au fédéral

Pour redresser la barre, navetteurs.be en appelle à un plan d’action fédéral à brève échéance. Pour 2023 et 2024, le gouvernement a attribué au rail une enveloppe de 216 millions d’euros, que la SNCB et Infrabel devront se partager. "À mon sens, ça ne suffira pas, juge Gery Baele. Hormis les problèmes de personnel, les infrastructures doivent aussi être entretenues, avance-t-il. " Certains travaux devront clairement être reportés. Et si une ligne n’est pas entretenue, les trains ne peuvent plus y circuler, alerte Pierre Lejeune. [...] Nous avons rencontré le ministre Georges Gilkinet la semaine passée pour évoquer ces problématiques. Il nous a expliqué qu’il était dans un carcan budgétaire et que les années 2023 et 2024 seraient compliquées… mais que cela irait mieux à partir de 2025. C’est affolant : on prend des engagements sur l’avenir, mais on ne parvient pas à gérer le présent ! "