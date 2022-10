D’abord, le meurtre, en plein Paris, de Lola, 12 ans, sauvagement assassinée par une Algérienne en situation irrégulière. Puis, le week-end dernier, à Roanne (Auvergne), la vengeance d’un père s’en allant tabasser avec voisins et amis un mineur isolé (16 ans) soupçonné d’avoir agressé sexuellement sa fillette (six ans). Le jeune homme est depuis passé aux aveux et le père, mis en examen pour s’être fait justice lui-même.

Tempête médiatique

Entre ces deux faits gravissimes, il y a eu le 19 octobre ce commentaire d’un animateur de télévision très regardé, à propos de la meurtrière présumée de la jeune Lola : "Pour moi, le procès doit se faire immédiatement (...) en quelques heures, terminé, c’est perpétuité, direct." Face à lui, l’ancien magistrat et député français Georges Fenech a bien tenté de défendre les droits de la défense dans un procès équitable, quelles que soient les charges. Sans succès. "Moi j’vous l’dit, j’pense qu’il faut vivre avec son temps", s’est emporté l’animateur, avant de répéter son point de vue quelques jours plus tard malgré le tollé médiatique.

Quelques jours plus tard, sur une grande matinale de radio, le député (LR) Éric Ciotti, candidat malheureux à l’investiture présidentielle, lâchait, cette fois, à propos du drame de Roanne : "Qui peut condamner la réaction de ce père de famille ?", refusant de défendre l’institution judiciaire.

L’extrême droite se sert

À droite et, surtout à l’extrême droite de l’échiquier politique français, l’occasion était trop belle : non seulement les agresseurs présumés sont des étrangers, mais, en plus, la justice serait "laxiste", comme le répétait encore en septembre le Rassemblement National (RN), lors d’une campagne de "sensibilisation" sur la justice française.

Trop lente, la justice française ? Elle a pourtant jugé, l’an passé, près 60 000 personnes en comparution immédiate (c’est-à-dire des personnes jugées par le seul procureur de la république, sans procès).

Cette frénésie pénale ne date pas d’hier : "En France, on a vu pas mal de réformes à la fin des années 90, début des années 2000, qui ont visé à accélérer la justice, avec le développement très fort de la procédure de comparution immédiate dans la première partie des années 2000, puis avec la création de tout un tas de procédures qui ont permis de systématiser la réponse pénale", pointe Thomas Léonard, chercheur à l’école Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse, pointant au passage d’autres réformes sécuritaires, telles les peines plancher (supprimées depuis) ou la rétention de sûreté. Autant de mesures prises lors de périodes marquées par le fameux "sentiment d’insécurité".

"La question qui se pose aujourd’hui est la suivante", s’interroge le chercheur, inquiet par le battage médiatique et les désirs de vengeance clairement exprimés à travers le prisme médiatique français : "Comment le pouvoir politique va-t-il réagir par rapport à ça ?"