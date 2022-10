Zillion [CRITIQUE] - Quant tous les excès étaient permis

Grâce aux pistes tournantes, aux spectacles lasers et feux d’artifice, sa discothèque où sexe, drogue et techno foisonnent, est un vrai succès. Mais le rêve de Franck va se transformer en cauchemar plus tôt qu’il ne le pense…

Ce qu’on en pense

En plus du Carré de Willebroek, concurrent direct de la boîte de Franck Verstraeten, la vie nocturne belge a connu, grâce au Zillion, un énorme succès-excès à la fin des années nonante.

Le film de Robin Pont réussit donc, sans langue de bois, à nous plonger dans cet univers effréné où tout était permis.

Avec à sa mise en scène dynamique et, surtout, grâce à son casting engagé, la folie nocturne de l’époque est palpable. À tel point, qu’à force de vouloir nous entraîner constamment dans ce tourbillon infernal plein d’exubérances, le récit manque parfois de raffinement. Mais ce petit hic ne dénote que très peu cette expérience quasi jubilatoire.

Les scènes qui touchent

Qu’on adore ou qu’on déteste les discothèques, l’énergie indéniable des scènes de spectacles au Zillion nous donne quand même une furieuse envie de rejoindre les fêtards sur la piste de danse.

Biopic de Robin Pront. Avec Matteo Simoni et Jonas Vermeulen. Durée: 2 h 18.