La mesure portée par le MR et limitant l’allocation de chômage octroyée aux demandeurs d’emploi de moins de 55 ans à une période de deux ans impacterait près 156 889 Belges. A l’échelle de la Wallonie, cela représente 90 524 personnes, soit 43% de l’ensemble des demandeurs d’emploi. Petite précision: près d’un chômeur wallon sur quatre (24%) est âgé de 50 ans et plus..

"Après deux ans de chômage, on n’est plus intéressant pour un employeur, argumente Georges-Louis Bouchez. Maintenir des gens au Forem alors qu’ils sont moins employables avec une recherche d’emploi qui n’est pas du tout active, cela ne sert à rien ! "

Au bout de deux ans, ces demandeurs d’emploi seraient aiguillés vers les CPAS où les aides seront plafonnées (lire ci-contre). CPAS qui seraient "responsabilisés et dotés différemment pour remettre en selle ces personnes très éloignées du monde de l’emploi".

Le fonctionnement du Forem se verrait lui aussi revu "pour une activation accrue et un suivi plus immédiat, dans la recherche d’un emploi".

Autre changement, bénéfique pour les chômeurs: l’allocation ne pourrait plus être inférieure à 1200 € ou 1300 €, soit le montant de l’allocation de remplacement de base, souhaitée par le MR (lire ci-contre).

Une mesure peu efficace

Nous avons demandé à deux économistes, Philippe Defeyt et Bruno Van der Linden, ce qu’ils pensaient de la limitation des allocations de chômage dans le temps.

Les deux experts s’accordent sur le caractère peu efficace de cette mesure. "La plupart des analystes y compris dans le nord du pays, pense que cette mesure est inefficace pour réduire le taux de chômage. Les personnes qui sont depuis deux ans et plus au chômage rencontrent pour la plupart des difficultés objectives pour retourner sur le marché du travail sinon elles auraient déjà retrouvé un emploi", avance Philippe Defeyt.

Selon le professeur émérite en économie de l’UCLouvain, Bruno Van der Linden, les incitations monétaires ne sont pas très efficaces pour réinsérer les gens à l’emploi quand elles ciblent les chômeurs de longue durée "même si ça peut à première vue clarifier les choses. D ifférents travaux que l’on a menés à LLN et ailleurs ont abouti à ce constat. Pourquoi ? Une bonne partie des personnes qui sont dans cette position de chômage de longue durée sont confrontées à un ensemble de difficultés qui leur sont propres (santé, perte de repères, problème de formation, de motivation…) et qui font que l’incitation monétaire que représente une fin de droit n’agira pas vraiment car elles sont confrontées à d’autres problèmes plus fondamentaux."

Un point de vue balayé par le président du parti libéral qui se réfère aux travaux sur l’impact des politiques économiques sur le marché de l’emploi "menés par les prix Nobel d’économie en 2010, Diamond, Mortensen et Pissarides qui montrent très aisément que les règles en matière de chômage ont un rôle sur l’activation en matière d’emploi".

Philippe Defeyt rappelle qu’il existe déjà une limite dans le temps des allocations de chômage et qu’elles sont dégressives.

« Faute de grive… »

La solution du MR pour diminuer le nombre de chômeurs longue durée ? Les inciter fortement à suivre une formation liée à un métier en pénurie "Il y a 125 métiers en pénurie, si vous n’en trouvez pas un qui vous convient, c’est que vous avez un niveau d’exigence élevé… Ce ne sera peut-être pas le métier idéal mais en échange vous recevrez de l’argent de l’État venant de celles et ceux qui exercent un travail. Faute de grive, on mange du merle !"

Ce mercredi, nous décortiquerons deux autres propositions sociales portées par le MR.