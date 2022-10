Premièrement, il introduit la création du concept d’"optimisation spatiale", afin de répondre aux objectifs de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation, au bénéfice des terres agricoles et de l’attractivité des centres urbains. "Les terres non artificialisées constituent une ressource essentielle finie, qui participe, avec d’autres, à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation de la biodiversité", souligne le ministre de l’Aménagement du territoire Willy Borsus dans un communiqué.

Deuxièmement, l’avant-projet de réforme instaure la nécessité pour les implantations commerciales futures de se soumettre à un permis d’urbanisme. " Il s’agit ici d’une véritable simplification, (...) un pas vers plus de cohérence globale ", commente le ministre.

Troisièmement, la réforme ajoute de la flexibilité dans les charges d’urbanisme.

Quatrièmement, elle intègre les recommandations de la Commission d’enquête parlementaire inondations à travers la création de nouvelles mesures "nécessaires pour que le risque d’inondations ne soit jamais négligé à l’avenir ", salue Willy Borsus.

Enfin, cinquièmement, l’avant-projet pérennise une série de mesures éprouvées durant la crise sanitaire (ex. : virtualisation de certaines réunions).