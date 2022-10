Le mois d’octobre le plus chaud de l’histoire

De violents orages ont aussi frappé le nord de la France ce dimanche. Chez nos voisins, le phénomène a été accompagné de tornades. Un phénomène qui est surprenant d’autant que la période n’est pas propice aux orages. « Ce qu’il se passe depuis un petit temps, c’est qu’on a de l’air très chaud qui remonte sur la France, ce n’est pas habituel. On est dans une situation d’anomalie thermique incroyable », précise Farid, notre M. Météo. « Ce n’est pas du tout la saison orageuse, pourtant, le 20 octobre ils ont enregistré la journée la plus orageuse en France, avec 53 000 impacts de foudre. Avoir quelques journées plus chaudes, oui, ça arrive, mais ici c’est véritablement anormal. Ça fait trois semaines qu’il fait 25 à 30 degrés sur le sud de la France. C’est 12 à 13 degrés au-dessus des normes », analyse Farid. Pour lui, le réchauffement actuel a bien favorisé ce phénomène. « S’il ne faisait pas plus chaud que la normale, on n’aurait pas eu ces orages. On est dans un contexte de réchauffement. On va certainement connaître le moins d’octobre le plus chaud de l’histoire en Belgique, en France et à l’échelle européenne. C’est une année complètement dingue. Et ça risque de se répéter ».