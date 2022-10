Le Belge très friand de médias audiovisuels et digitaux : TV et smartphone en tête (infographies)

Presque chaque foyer a encore une télévision en Belgique

La télévision demeure, selon l’étude du CIM, l’appareil le plus répandu pour accéder à du contenu médiatique. 95,5% des Belges déclarent en effet en avoir une. Un tiers des foyers en possède même plus d’une. Le smartphone et le PC portable complètent ce top 3 des appareils les plus utilisés en étant tous deux présents chez au moins trois quarts de la population.

Autre information de cette étude : près de 6 personnes interrogées sur 10 disposent d’une smart TV (TV connectée directement à internet).

Si la télévision est toujours aussi répandue, le smartphone est de loin l’appareil le plus utilisé pour surfer sur Internet et le second appareil le plus utilisé pour regarder du contenu vidéo, poursuit l’étude.

Pour le contenu audio, ce sont toujours l’ autoradio et la radio qui sont les appareils les plus utilisés. On remarque toutefois que les plus jeunes utilisent aussi de plus en plus leur smartphone. Chez les 12-34 ans, il se positionne ainsi à la troisième marche du podium.

L’étude souligne aussi que 86,3% des personnes de plus de 12 ans ont écouté de l’audio dans les derniers 30 jours.

Enfin, parmi les réseaux sociaux, Facebook reste le plus populaire. Plus de deux tiers des Belges de plus de 12 ans disent avoir visité Facebook au moins une fois dans les 30 derniers jours. Instagram (39,2%), TikTok (19%), Snapchat (18,9%) et Pinterest (18,4%) complètent le top 5.