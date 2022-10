La reine Mathilde renoue avec ses racines à Vilnius

Le couple royal belge a passé la deuxième journée de la visite d’État en Lituanie au sein du musée du patrimoine ecclésiastique de l’église Saint-Michel, mais également de l’église de Saint-Michaël-Archange. Les plus précieuses pièces de musée des églises de la capitale lituanienne sont exposées dans ce musée du centre historique de Vilnius.

Le tombeau de l’église Saint-Michel est en plus le lieu de sépulture de différents membres de la famille Sapieha, une puissante famille lituano-polonaise qui avait une grande influence politique au 16e siècle dans la grande principauté lituanienne de l’époque. Ce sont des ancêtres directs de la reine belge. La grand-mère maternelle de Mathilde se nommait Sogia Sapieha. Sofia est née en Pologne en 1919 et a épousé Leon Komorowski en 1942. Elle a eu 6 enfants, parmi lesquels se trouvait Anne Koworowska, la mère de Mathilde. La famille a décidé de quitter la Pologne en 1957 et est arrivée finalement en Belgique via le Congo.

La suite de la journée royale s’est déroulée à l’université de Vilnius. Le couple royal a pu y découvrir quelques ouvrages issus de la Biblioteca Sapiehana. Cette bibliothèque contient une collection de centaines de livres légués à l’université de Vilnius par un ancêtre de la reine Mathilde. Il ne reste qu’environ 300 livres aujourd’hui parmi les 3.000 qui avaient initialement été transmis par la famille Sapieha.

À la fin de leur visite du musée, le Roi et la Reine des Belges ont aussi pu discuter avec environ 25 étudiants. Il était question de sujets tels que la biodiversité, le changement climatique, l’indépendance économique des femmes et la santé mentale. Pas moins de six Belges qui étudient à Vilnius ont pris part à ces discussions.