La dette de la FWB s’établit à 9,6 milliards : «Sa gestion, un point fort de la Fédération», assure Daerden

Une dette qui gonfle

Face aux députés de la commission du Budget, le directeur de l’Agence de la Dette a étalé les dernières valeurs établies pour celle de la Fédération : 9,603 milliards€ pour la dette directe, soit une augmentation de 10% par rapport à 2020. Si l’on retire la trésorerie que détient actuellement l’institution, la dette s’établissait au 31 décembre dernier à 9,254 milliards€ (+ 8%). Quant au montant de la dette brute consolidée (qui reprend la dette directe, la dette garantie par la FWB – essentiellement via les garanties octroyées aux prêts bancaires qui sont octroyés aux écoles – et les dettes non garanties des entités du périmètre), elle s’établissait pour cette même date à 10,748 milliards€ (+ 8%).

Des recettes qui stagnent

Avec 10,750 milliards de recettes pour l’année 2021, la FWB conserve donc une dette directe inférieure au financement dont elle bénéficie. Mais alors que la dette gonfle d’année en année (+ 57% depuis 2016), les recettes, elles, stagnent (+ 11% par rapport à 2016). Cela signifie que le ratio dette/ recettes s’est fortement dégradé au cours de ces cinq dernières années : de 58,4% en 2016 à 86,1% aujourd’hui.

Un contrôle renforcé

Si le ciel demeure sombre sur les finances de la Fédération, tout n’est pas noir pour autant.

"Des conditions favorables" et une attention accrue portée sur "la réactivité" ont ainsi permis à la Fédération de sécuriser sa dette, grâce aussi à une stratégie de "diversification des sources de financement" et "une vigilance particulière à maintenir une durée de vie moyenne de la dette suffisamment longue pour permettre un étalement global sur une période suffisante pour diversifier les échéances et éviter ainsi des pics et des creux dans le profil d’amortissement", a assuré le ministre de tutelle, Frédéric Daerden.

Le directeur de l’Agence de la dette a illustré cela au moyen d’une série de chiffres montrant que la gestion de la dette respectait les balises mises en place par le Conseil du Trésor.