Face au streaming, la TV et la radio de papa n’ont pas dit leur dernier mot en Belgique

C’est par la télévision que 91% des personnes de plus de 12 ans interrogées consomment d’ailleurs la TV et la vidéo. Smartphone (32%) et PC (31%) arrivent loin derrière. Des chiffres qui varient si l’on ne considère que les 12-34 ans mais qui confirment la TV (l’appareil) comme premier dispositif pour regarder des vidéos ou des programmes TV, avec 82%, contre 56 et 52%, pour l’utilisation du smartphone et du PC.

La vidéo à la demande loin derrière

Cette domination explique une autre donnée: le Belge continue de regarder la télévision en direct. Huit personnes interrogées sur 10 ont consommé la TV de façon linéaire. À l’heure où la bataille entre les grands noms de la vidéo à la demande (VOD), tel Netflix, Disney ou encore Amazon fait rage, seuls 40% des sondés ont regardé une vidéo à la demande lors des 30 derniers jours.

C’est d’abord sur Facebook que les utilisateurs vont regarder des vidéos (66%), talonné par Youtube (58%) puis vient Instagram (39%). Derrière, on retrouve les sites de vidéos à la demande (Netflix, Amazon, Disney) :

La télé de papa n’est pas la seule à faire de la résistance, si l’on en croit le rapport du CIM. L’écoute de la radio en direct reste le premier réflexe des utilisateurs et de loin :