Covid-19 : un nouveau prestataire tout neuf et (presque) prêt

Devant la justice

Précédemment, c’était en effet à Medista, un plus petit acteur situé en Région bruxelloise, que revenait la tâche de prendre soin du stock stratégique et des vaccins anti-covid, lesquels nécessitent de strictes conditions de conservation. Mais la lune de miel entre Medista et le fédéral a fini par tourner court fin 2021, quand, pour des raisons budgétaires (dixit le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke), l’État a dû résilier le contrat et lancer un nouvel appel d’offres – remporté par Movianto, donc.

Entre-temps, la société a dû patienter avant que la collaboration avec le SPF ne soit lancée en bonne et due forme : Medista, s’estimant lésée, avait lancé (et perdu) un recours au Conseil d’État, retardant l’entrée en scène de Movianto – la dernière campagne automnale ayant d’ailleurs été assurée par… Medista.

Mais tout ça, c’est du passé, et, au cœur du gigantesque entrepôt de plus de 13 0002, Hannes Dubois, directeur commercial de Movianto, tient à montrer les nouvelles unités destinées à contenir les vaccins Pfizer, qui requièrent, pour une conservation optimale, d’être entreposés à une température comprise entre -70 et - 90 degrés. Il s’en trouve 20 en tout chez Movianto, et 20 autres ont été commandées. Mais l’entreprise peut-elle s’en servir dès maintenant ?

Auditée par l’agence de santé (AFMPS) le 17 octobre, Movianto assure avoir obtenu les licences nécessaires (homologuant lesdites unités) en vue d’accueillir les premières livraisons de Pfizer, prévues pour cette semaine.

Pas de licence

Auditée, l’entreprise l’a bien été. Mais de licence pour stocker du Pfizer : point, si l’on s’en réfère aux données de la base européenne qui compile les autorisations en la matière, l’EUDRA-GMDP.

Interrogée sur ce point, l’AFMPS n’a pas donné suite mardi soir.

En attendant, la transition continue et cela "se passe, bien", aux dires de Dirk Ramaekers, patron du SPF Santé publique, présent pour l’occasion. Movianto a déjà commencé à stocker des vaccins Moderna (elle dispose bien des licences pour cela) et prévoit d’étendre sa zone de stockage à -20 degrés. Le tout devrait pouvoir accueillir jusqu’à 600 palettes. Un bon investissement pour séduire de futurs clients. Et rassurer les autorités de la santé, qui voient en Movianto, lequel opère déjà au Royaume-Uni et aux Pays-Bas en matière de logistique Covid, un partenaire "sérieux".