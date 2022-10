Rishi « rich » Sunak peut-il redresser son pays ?

Popote interne

Ironie du sort, la démission de Boris Johnson l’été dernier avait été précipitée par la démission de Sunak, alors son ministre des Finances, ouvrant la voie à un duel entre ce dernier et Liz Truss pour le poste de Premier ministre, remporté par cette dernière. Mais là où, à la fin de l’été, c’était le vote des électeurs conservateurs qui avait, au terme d’une primaire, porté Truss au pouvoir, cette fois-ci aucun des prétendants déclarés (Boris Johnson et Penny Mordaunt) n’a pas pu concourir, faute de parrainages ou de soutiens assez conséquents au sein du parti.

Après avoir annoncé sa candidature formellement dimanche soir, Rishi Sunak était pratiquement assuré de l’emporter, alors même que le Royaume-Uni traverse l’une des pires crises économique de son histoire - et assurément son moment politique le plus compliqué depuis sa sortie de l’Union européenne.

Rishi Sunak, redevenu député après sa démission, a assuré dimanche soir avoir "un plan clair pour résoudre les plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés", promettant de "l’intégrité, du professionnalisme et de la responsabilité à tous les niveaux du gouvernement." Une déclaration à travers laquelle cet ancien banquier dans la grande banque d’affaires Goldman Sachs cherche à en finir avec l’ère Johnson, marquée par les scandaleuses fêtes au 10, Downing Street, et les agissements intolérables (dont du harcèlement sexuel), de certains cadres du parti.

Get Brexit done

En revanche, du côté du programme, ce natif de Southampton, nés de parents Indiens, n’entend pas dévier de la ligne post-Brexit tracée par les Conservateurs lors de l’accession de Boris Johnson au pouvoir en 2019. "Je tiendrai les promesses du ‘manifeste 2019’’" (NDLR : qui édicte les grandes lignes de la politique des Tories jusqu’aux prochaines élections générales en 2025), a fait savoir Rishi Sunak dimanche soir. Cette promesse tient en une ligne : Get Brexit done (Réaliser le Brexit), ce qui suppose, entre autres choses, de refinancer massivement les soins de santé, de renforcer les effectifs policiers, de contrôler plus étroitement l’immigration, mais aussi d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Le tout, sans augmenter les impôts sur le revenu, la TVA ou encore l’assurance sociale, tout en maîtrisant la dette : un fameux dilemme alors que le pays connaît une inflation autour de dix %, une dette publique qui a explosé et compte des millions de foyers durement touchés par la crise énergétique. Pour l’heure, les promesses ultralibérales du manifeste conservateur sont plus que gelées, après que Jeremy Hunt, actuel ministre des Finances, ait dû revenir sur l’intenable programme de Liz Truss. Sa première mesure pour colmater le trou béant dans les finances Britanniques, il y a moins de dix jours ? Le gel pur et simple du taux d’imposition (20%) et de la réforme sur l’imposition des dividendes.

Un richissime homme politique

Le patrimoine de Rishi Sunak, évalué à plus de 800 millions d’euros, passe difficilement inaperçu. Pas seulement à cause du nombre de zéros qu’il affiche: l’ancien banquier chez Goldman Sachs, l’une des plus grosses banques d’affaires au monde, a épousé Akshata Murty, fille d’un magnat indien de l’informatique.

Ensemble, Sunak et Murty ont d’ailleurs dirigé le fond de capital risque Catamaran Ventures, version londonienne du fond homonyme créé par le père d’Akshata, Narayana Murty. Sa fortune, dont une petite partie est détenue par sa fille, est estimée à 4,5 milliards de dollars.

Élu député en 2015 (avant de monter au gouvernement Johnson courant 2019), Rishi Sunak a fréquenté les pensionnats huppés d’Oxford et la prestigieuse université de Standford où il a rencontré Akshata Murty. Issu d’une famille modeste d’origine indienne (il est à cet égard le premier chef de gouvernement britannique issu d’une minorité), Sunak rappelle à l’envi son parcours de petit gars parti de rien… mais cela n’a pas suffi à désamorcer la fascination du public pour sa fortune et celle de sa femme.

Surtout lorsqu’en avril 2022, il fut révélé qu’Akshata Murty ne payait pas l’impôt sur le revenu, ayant la nationalité indienne et le statut de résidente non-domiciliée en Grande-Bretagne.