Êtes-vous prêts pour la disparition des néons ?

Peut-on remplacer le tube néon TL par un tube LED ?

Il existe des LED qui ont la même fiche "double pins", au bout du tube, qui permet d’enficher le tube dans le luminaire. "Ces tubes LED sont fournis avec un starter spécifique qui remplace le starter d’origine du TL. Malgré un diamètre identique, la compatibilité de fonctionnement n’est pas systématiquement garantie sur un ancien support" explique l’union des électriciens, Eloya.

Les normes de constructions d’un luminaire pour néons imposent un certain type de tubes/starters, afin de rester compatible avec le ballast. Le ballast est le composant électronique dans le luminaire, qui est intercalé entre le point d’alimentation – le réseau électrique – et la source lumineuse – le tube. Il produit la tension nécessaire à l’allumage de la lampe.

Il existe des tubes LED de même taille dans la grande distribution. Des consommateurs les utilisent, mais sans garantie que la sécurité électrique est conforme à l’origine. Selon le conseiller technique d’Eloya, Philippe Meuwis, il n’est pas certain qu’un organisme de contrôle accepterait certains remplacements pour raison de sécurité, "à cause de la vétusté du luminaire, du raccordement à la terre, etc. "

Et a fortiori, dans les bâtiments publics et semi-publics, il faut changer le support pour passer aux LED.

Quel contrôle ?

Selon le règlement général sur les installations électriques (RGIE), une installation électrique résidentielle doit être contrôlée dans certaines situations: la vente du bâtiment, une modification importante de l’installation électrique (par exemple, un nouveau disjoncteur ou le renforcement d’un compteur). Des contrôles périodiques sont prévus tous les 25 ans.

Étaler les remplacements

Pour une école ou une entreprise avec a de nombreuses pièces éclairées par des néons, le remplacement de toutes les lampes est un poste important.

"Maic comme la consommation d’un tube LED par rapport à un tube néon est 2 à 4 fois moindre", dit M. Meuwis.

Non seulement la lampe LED consomme moins, mais en plus sa durée de vie est plus grande: elle peut aller jusqu’à 50 000 heures, alors qu’une lampe fluorescente brille entre 10 et 13 000 heures. Et encore, en fin de vie, sa luminosité chute de 10 à 20%

"Il faut calculer le gain en tenant compte du coût de l’énergie, du coût du remplacement (matériel), de l’installation (main-d’œuvre), et du stock de néons dont on dispose encore. Par exemple, remplacer en priorité les lampes dans les bureaux, donnant un gain direct et en fin de stock, prévoir une 2e phase pour les locaux éclairés occasionnellement" suggère le conseiller technique d’Eloya.

Pénurie d’électriciens ?

Selon Eloya, il n’y a pas de risque de pénurie d’électriciens pour remplacer toutes les anciennes installations. L’association Eloya propose sur son site une série de noms de professionnels. Si vous ne passez pas par là, pensez à vérifier qu’il s’agit d’une personne correctement formée, en consultant son numéro d’entreprise sur la banque carrefour des entreprises.